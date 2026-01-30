Изненада! Петричанинът Б. Рупанов се върна на „Герена“ за мача с „Вихрен“, босът на смърфовете Хр. Крушарски: Переа е играч на „Левски“, мениджърите са пиявици

Петричкото острие Борислав Рупанов изненадващо се върна на „Герена“, но само като зрител на контролата между „Левски“ и „Вихрен“. Тази зима нападателят бе продаден на полския „Гурник“ срещу 300 000 евро плюс приличен процент от бъдещ трансфер. 21-годишният футболист игра силно при есенния поход на сините в евротурнирите и с късен гол донесе безценната победа в София над азерите от „Сабах“, за да осигури аванс за реванша в Баку. Във вътрешното първенство обаче не можа да хване ръка и да получи повече игрови минути, което предреши раздялата.

Вместо да развива младия си талант, лидерът в Първа лига се насочи към Хуан Переа от пловдивското „Локо“, около когото се завихри дълга сага, на която сложи край вчера босът на смърфовете Христо Крушарски с признанието, че колумбиецът вече е играч на „Левски“.

„Има конкретика за един човек и тя е за Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме – „Левски“ /София/. Нека си мине медицинските тестове, договорени са условията. Мениджърът му клекна най-накрая на празнословията, които имаше. Аз съм човек, който знае математиката много добре. Направил съм си сметката и парите са малко повече от това, което съм казал. /б.а. обявената цена на тарана бе 700 хиляди евро/. Изчакайте, имайте търпение и ще видите в действителност колко ще вземем за Переа. Ситуацията е такава, че псевдомениджърите палят главите и вкарват интригите. Ако някой иска информация, най-добре да се обади на клуба. Мениджърите имат голямо желание. Те са като родителите – тяхното дете е най-добро. Мениджърите са пиявици, които се впиват във футболистите и им впиват в кухите кратуни мечти неосъществими. Футболистите не разбират, че за тях възможността е това, което им предава футболният отбор. Те трябва да се показват, за да дават резултат и някой да ги види и купи“, заяви в типичния си стил Крушарски, който не пропусна възможността отново да върне лентата към прекратеното дерби с градския враг „Ботев“.

„Това, което се случи на мача с „Ботев“, се случва на много терени по света. Не е приятно, но инсценировката беше подготвена. Тази подготовка е течала много време. Човекът, който напълни язовирите със сълзи, вече ги преля /б.а. визира собственика на канарчетата Илиян Филипов/. Той трябва да спре да реве, защото язовирите ще прелеят. С пура и бадж седи долу на терена. Мен да сте ме видели долу на терена? Той стои на тъча с пурата и командва. Надявам се, че са си взели поука. Знам какъв тип човек е вратарят им Даниел Наумов. Да му вземат една хокейна каска, да му сложат една бронежилетка. Ако иска да играе балет, да ходи в балетното студио“, отсече силният човек на „Лаута“.

ТОНИ КИРИЛОВ