ИЗНЕНАДА! 11-ият на Югоизток изхвърли профитата от Сандански за купата

11-ият на Югоизток „Ямбол“ изхвърли с 2:1 челника във Втора лига „Вихрен“ още в първия кръг от турнира за купата на България. Есперименталният състав на гостите можеше да поведе още във 2-та мин., когато ударът на Китан Василев от малък ъгъл бе париран от петричанина под рамката на аматьорите Благой Макенджиев. В 21-та мин. Даниел Манолев центрира отдясно в ръката на Иван Иванов, но въпреки дружната реакция на бяло-зелените реферът Стефан Гурков реши, че дузпа няма. Три минути по-късно след корнер Борислав Смилянски не успя да боксира топката, която срещна напречната греда и изваденият от фризера Донислав Бозев с глава простреля санданската мрежа. В 32-та мин. Алекс Тренков се възползва от центриране на Китан Василев и прати кълбото в противниковата врата, но попадението беше отменено заради засада. Последваха поредните добри изяви на Макенджиев, който в 34-та мин. спаси последователни голови удари на Антонио Котан и Томи Костадинов. В продължението на първата част и гол на Янаки Панайотов не беше признат, което предизвика оживена дискусия на трибуните в Стралджа, където се игра мачът.

Ямболци изхвърлиха санданчани на ранен етап от турнира Съдийството на сливналията Ст. Гурков предизвика недоволството и на двете страни Голът на резервата Ал. Башлиев не даде очаквания импулс в играта на „Вихрен“

На почивката треньорът на еделвайсите Борислав Кьосев хвърли в битката каре от асовете си, оставени в резерв, но след подновяването на играта Петър Принджев пропусна от чиста позиция. В ответната атака Макенджиев отрази шут на Даниел Пехливанов, а после парира и изстрел на Костадинов. В 58-та мин. бившият национален страж изрита топката далеч напред към Принджев, който надигра едновремено Мартин Бачев и Кикиово, за да преодолее Смилянсио и да удвои разликата. В 70-та мин. Ивайло Климентов пропусна да намали, 180 секунди по-късно го направи Александър Башлиев след опит за прострелно центриране отдясно, при което топката влетя зад десния дирек. И когато се очакваше профитата да натиснат в търсене на второ попадение, се наложи техният вратар да показва класа на два пъти, а Принджев с летящ плонж по чудо не улучи целта.

„ЯМБОЛ“: Макенджиев, Ат. Георгиев, Димитров, Янков, Бозев, Вълчев /90 – Г. Георгиев/, Ив. Иванов /80 – Хр. Иванов/, Динков, Принджев, Панайтов /76 – Христов/, Бл. Величков /90- Й. Костадинов/.

„ВИХРЕН“: Смилянски, Тренков, Видинов /46 -Башлиев/, Кикиово, М. Бачев, Якимов /46 – Климентов/, Котан /46 – Ауахрия/, Т. Костадинов /60 – В. Любомиров/, Василев, Кр. Величков, Манолев /46 – Пехливанов/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ