Изнурителното 680-километрово лашкане до морето лиши „Вихрен“ от бонус срещу „Фратрия“

С повдигнат тонус след категоричния успех срещу „Севлиево“ с 5:1 през уикенда „Вихрен“ измина вчера 680-те километра до Варна, където довечера предстои труден тест срещу „Фратрия“. Мачът на „Коритото“ отново е срещу новак във Втора лига, но амбициите на най-динамично развиващия се футболен проект у нас в момента е маршът на скок през всичките футболни нива у нас да продължи и хората на руския бизнесмен Виктор Бакуревич да сe озоват идното лято в елита. Целта наскоро в прав текст обяви молдовският треньор на тима Алексей Савинов.

След зашеметяващия старт, включващ 7 поредни победи, отборът се поогъна тук-там и в момента е в серия от две последователни загуби – от дубъла на ЦСКА в шампионата и от „Арда“ в турнира за купата на България. Няма съмнение обаче, че срещу опонента си от крайния Югозапад, който също е сред стабилно представящите се състави в лигата, домакините ще опитат на всяка цена да се върнат на победния път. За да увеличат посещаемостта и да вдигнат интензитета на домакинската подкрепа, от „Фратрия“ обявиха томбола с айфони последно поколение за днешния мач. Според примамливата оферта, срещу десетарка за билет всеки зрител ще получи ключодържател с клубната емблема и вероятност да спечели iPhone 17, чийто бюджетен модел струва почти 2 хиляди и 500 лева.

Ив. Арсов отново е големият липсващ, в състава на „Вихрен“ На заместника на Ив. Арсов Д. Кикиово /вляво / се разчита да опази тарана на “Фратрия“ М. Маринов, както го направи срещу капитана на „Севлиево“ Ст. Макавеев След като У. Ауахрия нямаше ден срещу севлиевци, атаката на еделвайсите на „Коритото“ повежда М. Костов

Еделвайсите са почти в оптимален състав, след като в клубния автобус за морето се качи и възстановеният от контузия капитан Методи Костов, който ще поведе атаката за сметка на етническия алжирец Уасим Ауахрия. Така в лазарета, освен трайно контузения Алекс Веселински, остана единствено централният защитник Иван Арсов, който продължава да лекува разтежение. При това обстоятелство нигериецът Даниел Кикиово отново ще застане редом до Мартин Бачев в центъра на ариергарда.

Двубоят тази вечер е първият в съперничеството между двата отбора, предвид кратката, едва 4-годишна история на „Фратрия“. Фактът, че домакините имаха тежък мач срещу кърджалии във вторник, едва ли може да се превърне в бонус за „Вихрен“, тъй като санданчани се лашкаха с часове до морската ни столица и изнурителното пътуване практически изравнява базисните условия.

СТАНЧО СТАНЧЕВ