Изнурителното 680-километрово лашкане до морето лиши „Вихрен“ от бонус срещу „Фратрия“

С повдигнат тонус след категоричния успех срещу „Севлиево“ с 5:1 през уикенда „Вихрен“ измина вчера 680-те километра до Варна, където довечера предстои труден тест срещу „Фратрия“. Мачът на „Коритото“ отново е срещу новак във Втора лига, но амбициите на най-динамично развиващия се футболен проект у нас в момента е маршът на скок през всичките футболни нива у нас да продължи и хората на руския бизнесмен Виктор Бакуревич да сe озоват идното лято в елита. Целта наскоро в прав текст обяви молдовският треньор на тима Алексей Савинов.
След зашеметяващия старт, включващ 7 поредни победи, отборът се поогъна тук-там и в момента е в серия от две последователни загуби – от дубъла на ЦСКА в шампионата и от „Арда“ в турнира за купата на България. Няма съмнение обаче, че срещу опонента си от крайния Югозапад, който също е сред стабилно представящите се състави в лигата, домакините ще опитат на всяка цена да се върнат на победния път. За да увеличат посещаемостта и да вдигнат интензитета на домакинската подкрепа, от „Фратрия“ обявиха томбола с айфони последно поколение за днешния мач. Според примамливата оферта, срещу десетарка за билет всеки зрител ще получи ключодържател с клубната емблема и вероятност да спечели iPhone 17, чийто бюджетен модел струва почти 2 хиляди и 500 лева.
Еделвайсите са почти в оптимален състав, след като в клубния автобус за морето се качи и възстановеният от контузия капитан Методи Костов, който ще поведе атаката за сметка на етническия алжирец Уасим Ауахрия. Така в лазарета, освен трайно контузения Алекс Веселински, остана единствено централният защитник Иван Арсов, който продължава да лекува разтежение. При това обстоятелство нигериецът Даниел Кикиово отново ще застане редом до Мартин Бачев в центъра на ариергарда.
Двубоят тази вечер е първият в съперничеството между двата отбора, предвид кратката, едва 4-годишна история на „Фратрия“. Фактът, че домакините имаха тежък мач срещу кърджалии във вторник, едва ли може да се превърне в бонус за „Вихрен“, тъй като санданчани се лашкаха с часове до морската ни столица и изнурителното пътуване практически изравнява базисните условия.
СТАНЧО СТАНЧЕВ