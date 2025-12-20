Изписват капитана на „Беласица“ В. Костов след операцията от футболна болест, Ат. Карачоров се възстановява в София, Малкия Валяк най-далече от завръщане

Планираната операция на защитника на комитите Валентин Костов беше официализирана от клуба. „Капитанът на „Беласица“ Валентин Костов премина през неизбежна операция на десния адуктор, след като повече от една година се бореше с т.нар. футболна болест. Въпреки постоянните болки и трудности, той показа истински характер и лидерство, като цяла година игра на инжекции, давайки всичко от себе си за отбора. Операцията беше извършена в Горна баня, а възстановяването се очаква да продължи около 45 дни. В момента Костов се чувства добре, може да ходи леко, предстоят 2 седмици пълна почивка, след което ще започне постепенно с тичане. По прогнози на лекарите, около 25 януари ще може да се включи пълноценно в тренировките с отбора. Вальо, всички ти желаем бързо и пълно възстановяване, здраве и още по-силен на терена. Очакваме те скоро отново с капитанската лента и със същия несломим дух!“, написаха от ръководството на бяло-червените. „Всичко мина добре по думите на д-р Добрев, който извърши операцията. Готов съм за изписване. Ще се консултирам с лекаря къде да се провежда рехабилитацията. Сега ми се налага пълна почивка поне до първите дни на Нова година“, допълни от болничното легло футболистът, а интервенцията е преминала под първоначално спинална и след това пълна упойка.

В. Костов ден след операцията

Нормално върви възстановяването на десния бек Атанас Карачоров, който също бе опериран, след като глезенът му пострада в началото на мача с „Вихрен“ /0:2/. „Продължавам с физиотерапията в София. Ще започна подготовка с отбора, но по индивидуален план. Най-вероятно ще съм готов на 100 процента към края на януари или началото на февруари. Изпитвам известна болка все още, но вече е по-търпима. Иначе беше тежко…“, описа актуалната ситуация около себе си бързакът от Чучулигово.

Ат. Карачоров изгледа всички мачове от ложата на „Царя“ Малкия Валяк е аут поне до май



В по-далечна перспектива е завръщането в строя на вратаря Кирил Георгиев, който миналия месец счупи капачка на коляното и скъса патерално сухожилие. Малкия Валяк може да хване последните мачове от първенството при по-оптимистичния вариант или да пропусне пролетния полусезон при по-реалистичния.

СТАНЧО СТАНЧЕВ