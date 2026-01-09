Изправят на съд симитличанин, ударил благоевградско ченге

Атанас Димитров е обвинен за средна телесна повреда на експерта Светослав Иванов от криминалистичната лаборатория на ОД на МВР

Разследването на скандалния случай за улична агресия над благоевградски полицай приключи с обвинителен акт. На подсъдимата скамейка ще бъде изправен Атанас Димитров от Симитли, който е подведен под наказателна отговорност за причиняване на средна телесна повреда на Светослав Иванов, експерт в криминалистичната лаборатория на ОД на МВР – Благоевград.



Както „Струма“ писа, екшънът се разигра на 24 май 2025 г. около 20.30 ч. на ул. „Цар Иван Шишман“, в близост до пешеходния мост за кооперативния пазар в Благоевград. 45-годишният полицейски служител бил на разходка със съпругата си в съботната вечер. При разминаване с други трима мъже неволно бил закачен с чанта и им направил забележка, което довело до разправия. Единият от мъжете ударил с юмрук в областта на лицето полиция, който паднал на земята и ударил главата си в тротоара. Агресивната сцена станала пред очите на жена му, която потърсила помощ на телефон 112. Пострадалият е транспортиран за лечение в „Пирогов“ в София с контузия на мозъка и фрактура на черепа, с временна опасност за живота. По време на инцидента полицейският служител Светослав Иванов не е бил на работа.

След екшъна първоначално са задържани и тримата мъже от Симитли, но впоследствие като обвиняем за престъпление по чл.129, ал.2 от НК- причиняване на средна телесна повреда, е привлечен само 44-годишният Атанас Димитров. С постановление на наблюдаващия прокурор престоят му в ареста е удължен за 72 ч., след което Районен съд – Благоевград му определи мярка „задържане под стража“, която бе разгледана при закрити врата. Седмица по-късно тричленният състав на Окръжен съд – Благоевград го освободи под „домашен арест“ с електронна гривна.

На делото, което бе публично, бе изтъкнато, че обвиняемият е с чисто съдебно минало, семеен, с две деца и не е осъждан. През последните 10 години бил на гурбет в Германия, а последно във Финландия, където работел към фирма за фотоволтаици.

Тогава Атанас Димитров изрази съжаление за случилото се на 24 май и каза, че ще падне на колене, ако види пострадалия полицай, като не е имал за цел да му причини такива тежки увреждания. Разследването на случая ще продължи в Районен съд – Благоевград.

