Внесоха обвинителния акт срещу перничаните, убивали животни по мъчителен начин и създавали порно клипове

Окръжна прокуратура – Перник внесе в съда обвинителен акт срещу Габриела Сашова, на 26 години, и Красимир Георгиев, на 35 години, по дело за сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления по чл. 325б, ал. 2 от НК и по чл. 159, ал. 4 от НК; за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост; за създаване на порнографски материали (по смисъла на чл. 93, т. 28 от НК).

Габриела и Красимир се запознали през 2022 г. и след известно време станали интимни приятели.

Двамата обвиняеми установили наличие на платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат видеоматериали с порнографски сцени със садистичен и мазохистичен характер, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Констатирали търсене на видеа с такова съдържание.

Към онзи момент обвиняемите разполагали с ограничени финансови възможности. Осъзнавайки наличието на пазар за видеоклипове със садистичен и мазохистичен характер и перспективи за получаване на големи приходи на парични средства от тяхното създаване и разпространение, Красимир и Габриела решили да заснемат видеоклипове с такова съдържание и да ги продават в интернет.

За целта обвиняемата Габриела закупила различни вещи – предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и дълъг нож тип „мачете“.

Двамата се снабдили и с дребни гръбначни животни – морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Някои от тях закупували от зоомагазини, от борси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет.

В периода от м. март 2023 г. до м. декември 2024 г. обвиняемите Красимир и Габриела заснели множество видеофайлове, съдържащи сцени на измъчване и умъртвяване на животни.

В заснетите от обвиняемите видеоклипове с такова съдържание Сашова използва изрази на английски език, което доказва предназначението им за разпространение сред международна аудитория.

През същия период обвиняемите заснели и видеофайлове със съдържание, представляващо порнографски материали съгласно легалната дефиниция, дадена в Наказателния кодекс. Те представлявали сцени на сексуален садизъм и мазохизъм, както и похотливо показване на мъжки полови органи, в които били заснели самите себе си.

За продажба на файловете в интернет Габриела регистрирала канал в мобилното приложение Telegram. В него тя публикувала заснетите видеоклипове с порнографско и краш-фетиш съдържание, завършващи с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни, които били достъпни срещу заплащане.

В същия канал обвиняемата обявила, че е готова да заснема специални видеа по индивидуална поръчка на клиент, които да са достъпни само за него. В приложения ценоразпис на английски език посочила сумите за поръчкови видеа в диапазона от 130 до 700 евро в зависимост от вида на животното, както и за заснемане на видеа с порнографско съдържание. Указани били и начини на плащане за достъп до видеата – чрез системата Revolut и Рaypal, както и биткойн адрес.

Обвиняемият Красимир също имал профил в Telegram, чрез който съдействал за разпространение на канала на Сашова в различни групи.

Престъпният сговор между двамата съществувал до м. декември, когато е заснето последното видео с умъртвяване на животни.

През м. март 2025 г. Георгиев и Сашова са били привлечени в качеството на обвиняеми за престъпните деяния, извършени от тях в гр. София и гр. Перник.

По делото са извършени претърсвания и изземвания, освидетелстване, назначени са и са изготвени експертизи – биологични, ДНК, морфологични, компютърно-технически и аудиовизуални художествени, психиатрични и психологични.

С внесения днес обвинителен акт обвиняемите Красимир и Габриела са предадени на съд. Понастоящем двамата са с мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА