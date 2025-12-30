Изпълнителният директор на НАП и председателят на КЗП в Благоевград! Ударни проверки на НАП и КЗП в хранителни магазини, фризьорски салони, питейни заведения…

Съвместна акция на служители на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите се проведе днес в Благоевград. Проверяват се хранителни магазини, търговски обекти, фризьорски салони, питейни заведения. На място присъстваха изпълнителният директор на НАП Христо Марков и председателят на КЗП Александър Колячев.

Правят се два вида проверки – за необосновано покачване на цените и за коректно изписани фиксални бонове.

Близо 700 проверки са направени за необосновано покачване на цените, при 10 на сто има установени нарушения, каза в Благоевград изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Христо Марков

Установените към момента нарушения са 10 на сто от общия брой проверки.

От досегашните проверки в страната е видно, че търговците са дисциплинирани и спазват предвидените от държавата мерки, особено големите магазини, са констатирали контролните органи.

Ръководителите на двете институции са категорични, че проверяващите ще обиколят всички населени места, не само в големите градове и не само в хранителните магазини, ще се наблюдават цените на услугите, паркингите… и ако има нарушения, ще се налагат санкции.

От 1 януари с цел превенция проверките ще зачестят.

Предвижда се те да са 400 дневно, каза още изпълнителният директор на НАП и посочи, че ще бъде прилагана нова методика – при проверки ще бъдат отбелязвани цените, като екипи повторно ще проверяват обекта след определен период и ще сравняват дали има повишаване. При първоначално нарушение при необосновано повишение на цените санкцията е от 5000 до 100 000 лева, а при повторно – от 20 000 до 200 000 лева, посочи още Марков.

От 1 януари, с цел превенция, с цел да покажем на търговците, че нямат право да злоупотребяват с доверието на потребителите, ще засилим тези проверки, колкото административна тежест имаме, цялата ще бъде впрегната, за да можем да сме близо до гражданите, близо до търговците, всеки един от тях да знае, че държавата е направила своята организация и изпълнява своите правомощия, както е уредено в законите, посочи Ал. Колячев.

Засилените проверки ще продължат до 8 август 2026 г.