Горещ коментар за проблемния лиценз! Изпълнителният директор Св. Дяков: Имаме неплатен дълг към приходната агенция, не дължим пари на футболистите…

Изпълнителният директор на орлетата Светослав Дяков направи горещ коментар за проблемния лиценз на благоевградския клуб. Бившият национал, който бе пратеникът на „Пирин“ на заседанието на Лицензионната комисия на БФС, за пореден път се опита да успокои феновете на най-обичания отбор в Югозапада, че любимците им ще продължат да се подвизават в професионалния футбол. Повелителят на титлите с „Лудогорец“ бе категоричен, че дължимите пари към играчите са изплатени, което обаче рязко контрастира със стачната готовност на футболистите, чието търпение изглежда тотално изчерпано.

„Поддържаме комуникация с Лицензионната комисия. Имаме проблеми, но се надявам в най-скоро време да ги разрешим. Доста дълго време се забави един спонсорски договор, който чакаме да подпишем, и се надявам в много кратки срокове, дори се надявам тази седмица да подпишем и да решим всички неща. Притеснително е, тъй като все пак имаме дълг, който е неплатен, но съм убеден, че всичко ще бъде наред и клубът ще продължи своето съществуване. Основният ни дълг е към НАП, другият дълг към настоящи футболисти е минимален, да не кажа, че всичко е изчистено към датата, която е обявена, но имаме дълг към НАП. Не го крием и смятам, че ще стигнем до разбирателство с агенцията и няма да има проблем с продължаването на „Пирин“ в професионалния футбол. Имаме дата. Уведомени са всички хора, които трябва да знаят и никой не трябва да се притеснява. Клубът ще продължи да съществува. Много обичам, когато чуя, че Благоевград е най-футболният град. За съжаление една година съм ръководител и ще кажа точно обратното. Казвам го с мъка, мен ми е болно за този клуб. Бизнесът в града почти е обърнал гръб, с много малки изключения се помага, но не можеш да задължиш никой. Искам да благодаря на хората, които все още дават средства за „Пирин“ – Георги Спасов и Милен Стефанов, без които клубът много отдавна щеше да не бъде сред професионалистите. Стараят се, трудно им е, но все още продължават да дават мило и драго за клуба и се надявам така да бъде и в бъдеще“, демонстрира оптимизъм за съдбата на „Пирин“ Дяков, след което не пропусна да отдаде заслуженото на хегемона от Делиормана.

„Не ми се иска да се случи, но това, което забелязвам в „Левски“, наистина е добре. Играят добър футбол, за мен треньорският им екип се справя много добре и нищо не се знае. Ако трябва да съм честен, все още според мен най-добрият отбор в България се казва „Лудогорец“ и въпреки всички лъкатушения, за момента те стоят най-добре от всички български тимове“, заключи шефът на зелено-белите.

ТОНИ КИРИЛОВ