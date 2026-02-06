Изпълнителният шеф на „Пирин“ в оставка Св. Дяков за расисткия скандал на годината: В „Лудогорец“ всички имат шампионски манталитет, в „Левски“ се е изгубил…

Изпълнителният директор на орлетата в оставка Светослав Дяков изрази категоричното си мнение, че шампионският манталитет дава предимство на „Лудогорец“ в петте сблъсъка през пролетния полусезон във всички турнири срещу „Левски“. Разградчани спечелиха първия от тях и триумфираха със суперкупата на България, а на хоризонта вече се задава четвъртфиналът между двата отбора за националната купа. Според бившия национал шампионите ще получат допълнителен психологически бонус в битката за титлата, при положение че елиминират сините и във втория по сила трофей.

„Ако „Лудогорец“ успее да отстрани „Левски“ и за купата, това със сигурност ще повлияе психологически. В Разград всички в отбора имат нужния опит и шампионски манталитет, докато в „Левски“ това се е изгубило, особено през последните 14-15 години. Вече го няма това усещане при сините, не го виждам. Ако бъдат още малко притиснати до стената, не съм сигурен дали ще издържат. Затова тези мачове са много важни, защото те са длъжни да печелят, за да вървят гордо изправени“, коментира благоевградчанинът.

Същевременно Дисципът на БФС отложи решението за расисткия скандал с Бернард Текпетей, който беше атакуван вербално от сини ултраси на прибиране в тунела след последния съдийски сигнал на стадион „Васил Левски“ във вторник с маймунски звуци и обидни реплики, а от „Лудогорец“ заявиха в официално становище по случая, че на ганаеца са му отправени и смъртни заплахи. Вчера от „Герена“ също излязоха с декларация, в която осъждат поведението на феновете и се дистанцират от извършителите на деянието, настоявайки да понесат лична отговорност. „ПФК „Левски“ категорично осъжда всякакви прояви на расизъм, дискриминация и език на омразата под каквато и да е форма. Подобно поведение е в пълно противоречие с ценностите, които клубът отстоява, и няма място нито във футбола, нито в обществото ни. „Левски“ е общност от хора с различен произход и възгледи, обединени от една идея. Действията на отделни лица не могат и не трябва да бъдат използвани, за да се лепят етикети на целия клуб и на стотиците хиляди наши привърженици, които подкрепят отбора по достоен начин. Призоваваме всички левскари да пазят името на „Левски“. Да не допускат провокации, да не подхранват омраза и да не позволяват действията на неколцина да хвърлят сянка върху клуба и върху огромната част от нашата публика. По конкретния случай след края на мача за Суперкупата на България клубът е предприел необходимите действия за установяване на фактите и ще съдейства на компетентните органи, включително чрез идентификация на извършителите. Ще настояваме за поемане на лична отговорност, а при възможност ще бъдат предприети и мерки за ограничаване на достъпа им до събития, за чиято организация отговаря ПФК „Левски“.

Важно – организатор на срещата за Суперкупата на България е Българската професионална футболна лига (БПФЛ). В рамките на правомощията си организаторът носи отговорност за мерките за сигурност, пропускателния режим и контрола и превенцията в зоните с повишен риск. Преди срещата представител на ПФК „Левски“ е отправил препоръка относно организацията в зоната около тунела, която не беше взета предвид. Изрично подчертаваме, че това уточнение не е опит за дистанциране, а коректност към фактите и към процедурите, по които следва да се установяват отговорности и да се предприемат мерки. Вярваме, че навременната комуникация и координация между ангажираните звена във футбола може значително да подобри средата, да свали напрежението и да предотврати подобни случаи. Целта трябва да е превенция, а не реакции постфактум. Няма да приемем клубът и стотиците хиляди наши привърженици да бъдат заклеймявани заради действията на отделни лица. Но също така няма да позволим темата да бъде подценявана. „Левски“ ще настоява случаят да бъде изяснен докрай, а виновните да понесат личната си отговорност“, написаха от клуба.

ТОНИ КИРИЛОВ