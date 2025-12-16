Изпълнителното бюро на БСП подава оставка

Изпълнителното бюро (ИП) на „БСП – Обединена левица“ подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров. Ново ръководство ще бъде избрано на 10 януари, когато ще има пленум на партията.

„Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства“, заявиха от левицата в позиция до медиите.

Решението е взето на днешното заседание на ИП. Избран е и съставът на групата, която ще участва в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември – Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.

Изпълнителното бюро е тясното ръководство на партията. По-важните решения, като участие в правителство, взима пленумът. Освен Зафиров в бюрото членуват 24 души, сред които петимата зам.-председатели – Иван Таков, Калоян Паргов, Иван Иванов, Драгомир Стойнев и Иван Пешев, и четиримата организационни секретари – Деян Дечев, Атанас Атанасов, Филип Попов и Цветелина Пенкова.

Останалите членове са: Борислав Гуцанов, Кристиан Вигенин, Кирил Добрев, Манол Генов, Владимир Москов, Жельо Бойчев, Иван Ибришимов, Йордан Младенов, Трифон Панчев, Калин Калапанков, Стефан Бурджев, Габриел Вълков, Дора Янкова, Динко Желев и Николай Тишев.

Вчера от БСП – Кюстендил настояха за оставката на ръководството на партията и провеждане на конгрес, на който да бъде избрано ново ръководство.

Общинският съвет на БСП е определил участието на партията в управлението на страната като груба политическа грешка, което според членовете му ще доведе до негативни последствия върху бъдещето на партията и членската маса. Според местната партийна организация връзката между низовите структури и централно ръководство е сведена до катастрофално ниво.

Припомняме, че на 16 февруари т.г. Зафиров бе избран за председател на БСП от делегатите на 51-вия Конгрес на партията с 422 гласа. На балотажа Борислав Гуцанов получи 365 гласа. Разликата между двамата кандидати на втория тур бе 57 гласа.