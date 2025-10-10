Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

Правителството на Израел ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка „Хамас“, отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, до 72 часа след това.

„Правителството одобри плана за освобождаването на всички заложници – живите и загиналите„, гласи публикация в профила на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Х.

В следващите 24 часа трябва да бъдат прекратени напълно военните действия в палестинския анклав. Споразумението, постигнато предишната вечер в Египет, е част от мирния план от 20 точки за Газа, обявен на 29 септември от американския президент Доналд Тръмп.

Това става възможно след две години на опустошителна война, предизвикана от безпрецедентното нападение на палестинското ислямистко движение „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

„Намираме се в съдбоносно развитие. През последните две години се борихме, за да постигнем военните си цели, а една от основните е връщането на заложниците – всички, живи и мъртви. И ние сме на път да постигнем тази цел. Не бихме могли да я постигнем без изключителната помощ на президента Тръмп и неговия екип – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те работиха неуморно, заедно с Рон и нашия екип„, заяви Нетаняху.