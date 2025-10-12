Израел и „Хамас“ започват размяната на заложници

Израел и „Хамас“ потвърдиха – освобождаването на заложниците започва в понеделник, 13 октомври, още сутринта. В събота в Тел Авив се проведе многохиляден митинг в подкрепа на пленниците.

Възгласи на радост на площад „Заложниците“, когато специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф, дъщерята на президента Тръмп – Иванка и зетят му Джаред Къшнър се качват на сцената.

„Всички дължим дълбока благодарност на президента Тръмп. Той искаше да споделя, че ви вижда, чува ви и винаги, винаги е с вас“, каза Стиф Уиткоф и се опита да благодари, и на израелския премиер Бенямин Нетаняху, което беше посрещнато с шумно освиркване.

Много е важно да се върнат всички заложници. Правителството трябваше да го направи отдавна“, коментира Омри Лифшиц, син на покойния заложник Одед Лифшиц.



Междувременно, „Хамас“ мобилизира 7000 бойци в частите от Газа, напуснати от израелските войски, предизвиквайки тревога за вътрешно напрежение. А цивилни палестинци продължават да се връщат на север, въпреки пълната разруха.

„Най-много ни плаши, че войната ще се върне и ще бъдем отново разселени. Нямаме повече сили.“, заяви Билал, разселен палестинец.

В понеделник в Египет пристигат президентът Доналд Тръмп и 20 световни лидери, сред които френският президент и британският премиер. Те ще участва в среща на върха за прекратяването на войната. На нея ще бъде подписан и американския мирен план. Представители на „Хамас“ няма да присъстват.