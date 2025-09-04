Изтеглиха мача на “Септември“ (Сим) с 24 ч. заради контрола с шампионския тим на ветераните от „Витоша“ (Б)

Мачът на „Септември“ (Сим) с „Ботев“ (Ихт) от 6-ия кръг на Югозападната Трета лига беше изтеглен с 24 ч. и ще се проведе утре в Симитли по молба на домакините. Причината за изместването на срещата е любопитната съботна контрола от 18.00 ч. между местните ветерани и 9-кратният държавен шампион „Витоша“ (Б), воден от експремиера Бойко Борисов. По традиция симитличани организират ежегодно по това време приятелски двубой с участието на бивши футболисти от „Септември“, ала сега решиха да поканят непобедимата формация на бистришките тигри. Иначе домакинството с ихтиманци е от 17.00 ч., а главен рефер на битката между 11-ия и 10-ия в класирането ще бъде софиянецът Иво Исаев. За четвърти арбитър бе определен петричанинът Благовест Танев, а дежурен делегат е Николай Марков от Сандански. Само в един от останалите мачове от кръга има присъствие на съдии от Пиринско. Това е срещата „Кюстендил“-“Пирин“ (Рз), която е поверена на петричанина Александър Вангелов. Първи помощник на сина на бившия елитен тъчрефер Емил Вангелов e благоевградчанинът Йордан Гошев, а резервен арбитър е неговият съгражданин Благой Манов.

Благой Манов Йордан Гошев

Новакът „Германея“ гостува на „Септември II” под свирката на столичанката Кристина Георгиева, ръководещият във Втора лига Божидар Тодоров (Сф) бди за реда при визитата на закъсалия „Пирин“ (ГД) в Сливница, а сливничанинът Теодор Никифоров дърпа конците в неделния сблъсък „Славия II”-“Банско“. Гостуването на „Струмска слава“ в Костинброд също се е сторило рисково на Зоналния съвет на БФС – София и е поверено на натрупалия стаж в професионалните дивизии софиянец Петър Димитров.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





