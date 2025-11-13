Изтичане на газ от надземен резервоар край ЗМК в Благоевград, вдигна пожарникарите на крак, горяха плевня в Краище и заведение в Гоце Делчев

На 13.11.2025 г. около 01:39 часа е получен сигнал за изтичане на газ от монтиран надземен резервоар с пропан – бутан на територията на ЗМК в гр. Благоевград. На място са изпратени екип на сектор СОД и екип на РСПБЗН-Благоевград. Мястото е обезопасено.

На 12.11.2025 г. около 10:44 часа е получен сигнал за пожар в плевня в с. Краище. Погасен от екип на УПБЗН-Якоруда, екип на РСПБЗН-Разлог и 2 екипа на РСПБЗН-Банско. Щети: покривна конструкция, дограма, фураж, фуражомелка, дървен материал. Спасени са къщи. Причината за пожара е в процес на установяване.

На 12.11.2025 г. около 14:29 часа е получен сигнал за пожар в питейно заведение в гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: аспирация. Вероятна причина: късо съединение.