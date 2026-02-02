През февруари изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, напомнят от Агенция „Пътна инфраструктура“. От 00:00 часа на 3 февруари ще се предлага и еднодневна винетка на цена 4.09 евро.

Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса. Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа.

Националното тол управление отправи апел към гражданите да бъдат изключително внимателни при онлайн покупка, тъй като е засечен фалшив сайт, който имитира официалния. Става въпрос за адреса: bg-toll.com (официалният е bgtoll.bg). Компетентните органи вече са сезирани и се работи по установяване на извършителите на измамата.

За да избегнат злоупотреби, потребителите трябва да ползват единствено официалните канали за продажба:

►Интернет страницата:

►Мобилното приложение BGTOLL;

►Терминалите за самотаксуване в търговски обекти;

►На каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на АПИ;

►Официалната партньорска мрежа, обявена на сайта на НТУ.

Цените остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева, а плащанията по електронен път са в евро. Редактор: Цветина Петкова