Изумителна надеждност: Експерт посочи колите, които много рядко се чупят

Много шофьори искат колите им рядко да се чупят. Изборът на надеждно превозно средство обаче може да бъде трудна задача.
Автомобилният експерт Крис Пайл от JustAnswer, в коментар за GoBankingRates, посочи автомобилите, които лесно могат да изминат над 600 000 километра без големи повреди. Той отбеляза, че това са много надеждни превозни средства, но не си струва да се пести от поддръжката им.
Кои автомобили могат да изминат повече от 600 000 километра без големи повреди?
Автомобили Тойота
Според експерта Toyota произвежда голям брой много надеждни модели. Той препоръча Avalon, Tacoma, Sienna и Sequoia.
Пайл каза, че пикапът Tacoma е способен да се справя с разнообразни работни задачи, докато седанът Avalon предлага високо ниво на комфорт на достъпна цена.
Автомобили Honda
Експертът препоръчва и автомобили Honda. Той по-специално спомена моделите Accord, Pilot, Odyssey и Civic. Според него те са сред най-надеждните автомобили на японския производител.
Пикапи и SUV-ове на Ford
Пайл сподели, че най-надеждните модели на Ford са пикапите и SUV-овете на марката. Той призова клиентите да обмислят F-150 и Expedition.
Subaru Outback
Експертът казва, че автомобилите Subaru със задвижване на всички колела са много надеждни. Той обаче добави, че никой друг модел не може да се сравни с Outback.
Хюндай Елантра
Пайл заяви, че Hyundai Elantra е един от най-надеждните съвременни бюджетни автомобили. Според експерта, този модел има и ниски разходи за поддръжка.