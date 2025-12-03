Изхвърлен телевизор над Добринище възмути местните: Стига гледахме само шума, ТВ-то ни прави европейци

Иронични коментари, стотици снимки в нарочни сайтове и периодични сигнали на граждани – нищо не можа да спре благоевградчанина, който си дотъркаля бидона с кисело зеле до сметището над ст. „Хр. Ботев“

Изхвърлен телевизор в Пирин над гр. Добринище възмути любителите на планината. Останките бяха показани в няколко местни сайта с ироничния коментар „Намерен е телевизор на пътя към Мочарата. Кинескопът е счупен, но парчетата са там – под буковата шума, вдясно на 50 метра след водохващането на хижата, в посока Мочарата. Марката е LG – life is good, животът е добър, също като името на селото“.

Захвърленият телевизор в Пирин над гр. Добринище



Сред коментарите с обиди към „чистника“, който се е отървал от стария телевизор по този безобразен начин, има и доста остроумни:

Iordan Pumpalov: „Телевизора го има, ама дистанционното дека е”.

Елена Златинчева: „Богата държава – телевизори навсякъде”.

Иван Топузов: „Дървета без листа, по земята само пожълтяла шума, чист въздух! Каква гледка само! Това сме го гледали всяка година. Виж, един телевизор вече създава усещането, че живеем в 21 век и сме европейци! Колко малко му трябва на човек да изпадне в еуфория от видяното!”

Атанас Халачев: „Добробунище”.

Жителите на Югозапада стават все по-непримирими към замърсяване на природата и това ясно личи от ежедневните публикации по социалните мрежи. Например от няколко дни в редакцията на в. „Струма“ звъни благоевградчанка, живееща на ул. „Бадемите“, която сигнализира за незаконно сметище над стадион „Христо Ботев“. Повече от година то редовно се засипва със строителни материали, а отскоро „черешката на тортата“ в него е бидон с кисело зеле, което явно не е станало баш по вкуса на собственика му и той е намерил най-бързия и сигурен начин да се отърве от него.

Бидон с кисело зеле е дотъркалян до незаконното сметище над стадион „Хр. Ботев“ в Благоевград

Най-често сметищата в Пиринско се образуват от строителни материали



Будни жители на Кресна непрекъснато снимат и публикуват незаконни сметища в общината, които най-често се образуват по пътя за Градешките минерални бани. Десетки снимки циркулират в мрежата и от замърсени терени в петричкото с. Коларово.

В интернет има специална страница „Сметищата в България“, на която се качват снимки от цялата страна и по брой фотоси Благоевградска област е на едно от челните места. До вчера там бяха качени 386 снимки от 14-те общини на областта заедно с точните им координати. Същите са на вниманието както на РИОСВ – Благоевград, така и на местните кметове, които почти всеки месец получават солени глоби от екоинспекцията за ненавреме почистени сметища.

ВАНЯ СИМЕОНОВА