ИЗХОД ОТ КРИЗАТА! Брезник изгражда шахтов кладенец, сондаж и водопровод за добив на подземни води

Община Брезник ще изгражда шахтов кладенец, дълбок сондаж и водопровод до помпена станция в с. Гърло. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 530 973,50 лв. без ДДС. Шахтовият кладенец ще се намира в имот в махала Байчилница в с. Конска, който бе придобит от държавата миналата седмица. Водовземането ще е от подземни води. Това ще стане чрез изграждане на система от дълбок сондаж (тръбен кладенец) и шахтов кладенец с дренажни събирателни лъчи.

Съоръжението ще е от дясната страна на река Конска. Сондажът ще е с дълбочина минимум 125-130 м и оптимална дълбочина 190-195 м и шахтов кладенец в дясната тераса на река Конска и с дълбочина до 10 м. Водите от тръбния кладенец посредством помпа ще се подават към мократа камера на шахтовия кладенец, от който с помпа и посредством тласкател, разположен в общинския довеждащ път за с. Гърло, водата ще се подава към съществуващата помпена станция в с. Гърло, т.нар. ПСт „Гърло“.

От съществуващата ПСт „Гърло“ водите ще се препомпват до пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) на Брезник. Прогнозният технически възможен експлоатационен дебит, който ще се добива от системата, е 0.5-2.5 l/s. Тръбният кладенец и шахтовият кладенец ще бъдат оборудвани с водомери за измерване на добитите водни количества за разрешената цел на водовземане.

От няколко месеца Брезник и с. Ноевци са на воден режим, а водата, която се подава от язовир „Красава“, е замърсена с манган, арсен и бактерии. Тя не е годна за пиене и битови нужди, става само за тоалетната. До момента от общината са изградили 4 сондажа и 2 шахтови кладенеца в опит да се справят с кризата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





