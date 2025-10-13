Изчезнаха пелетите от пазара в Перник

Ползващи пелети за отопление в Перник и региона напразно обикалят пунктовете за продажба. Пелети няма. Търговците свиват рамене пред клиентите с обяснението, че от известно време производителите не ги зареждат. „Изчезнаха, нямаме представа защо не ни зареждат. Надяваме се до две седмици да ни ги доставят“.

Цената на пелетите също се е повишила. В момента тя е 650 лв. за тон пелети, докато през лятото бе 500-550 лв. за тон пелети. Предположенията са, че предстои поредно спекулативно увеличение на цената.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА