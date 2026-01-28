ИИ в ежедневието ни прави по-глупави

Много е трудно да не прехвърляш критичното си мислене върху тези машини

Изкуственият интелект може да се прокрадва във всяка сфера от живота ни – но това не означава, че ни прави по-умни. Точно обратното. Нов анализ на The Guardian върху скорошни изследвания разглежда един потенциален парадокс: дали не губим повече, отколкото печелим, като натрапваме ИИ в ежедневната си работа, прехвърляйки толкова много интелектуални задачи, че това започва да разрушава собствените ни когнитивни способности.

Анализът посочва редица изследвания, които предполагат връзка между когнитивния спад и използването на ИИ инструменти, особено що се отнася до критичното мислене.

Една научна статия, публикувана в списанието Frontiers in Psychology, предполага, че редовната употреба на ИИ може да доведе до атрофия на нашите когнитивни умения и капацитет за запаметяване.

Друго проучване на Михаел Герлих от Швейцарското бизнес училище, публикувано в списанието Societies, отбелязва връзка между „честото използване на ИИ инструменти и способностите за критично мислене„, подчертавайки това, което Герлих нарича „когнитивни разходи от зависимостта от ИИ„.

Изследователят дава пример с ИИ в здравеопазването, където автоматизираните системи правят болниците по-ефективни, но за сметка на професионалистите, чиято работа е „да извършват независим критичен анализ“ – с други думи, да взимат човешки решения.

И това изобщо не звучи невероятно. Множество изследвания показват, че мозъчната мощ е актив от типа „ползвай или губи“, така че е логично, че обръщането към ChatGPT за всекидневни предизвикателства като писане на трудни имейли, правене на проучвания или решаване на проблеми може да има негативни последици.

Когато хората прехвърлят все по-сложни проблеми на различни ИИ модели, те стават склонни да третират ИИ като „вълшебна кутия“ – универсално решение, способно да върши цялото ни трудно мислене.

Тази нагласа активно се насърчава от индустрията за изкуствен интелект, която използва модни технически термини и маркетингова хипербола, за да ни убеди в концепции като „дълбоко учене“, „разсъждение“ и „изкуствен общ интелект“.