Икона на Светата Троица получи кмета Красимир Герчев от българския патриарх Даниил с пожелание за здраве и благоденствие на жителите на община Разлог.

След Божествената Света Литургия, българският партриарх Даниил беше посрещнат официално в Община Разлог от кмета на община Разлог Красимир Герчев, председателя на Общински съвет Иван Димитров, зам.-кметовете Гергана Костова, Славчо Фарфаров, Христо Зайков, секретаря на община Разлог Димитър Крънчев и народния представител в 51-о Народно събрание на Република България Иван Герчев.

С питка – за здраве го посрещна екипът на общинска администрация, а кметът му подари икона на св. Георги на разложкия художник Йордан Йорданов.

Българският патриарх лично надписа иконата на Светата Троица – дар за празника на Разлог, която има специално значение за християните, защото показва какви височини на връзка с Бога могат да бъдат постигнати, ако искрено служим на Бога.

Признателен Разлог откри днес бюст-паметник на д-р Асен Велев

В двора на МБАЛ – Разлог бе официално открит бюст-паметник на човека, чието име с гордост носи болницата на града. Това е дълбоко признание към блестящия диагностик, всеотдаен лекар, хуманист и човек с голяма душа, който отдаде повече от 40 години от живота си в служба на здравето и добруването на хората от Разлог.

На церемонията присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев, народният представител в 51-о Народно събрание Иван Герчев, председателят на Общински съвет Иван Димитров, Магдалена Коцакова – управител на болницата, лекари, общественици, родственици и близки на д-р Асен Велев.

Д-р Асен Велев е забележителен човек с голяма душа, демократ и патриот.

Слово за д-р Велев произнесе управителят на болницата Магдалена Коцакова, която не пропусна да подчертае огромната роля на разложкия лекар за изграждането на болничната сграда на Разлог и превръщането на болницата в символ на професионализъм и човечност.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави всички с този паметен ден – ден на свободен Разлог, но и ден, в който отдаваме почит на един голям български лекар.

Обичан от пациентите и уважаван от колегите си, д-р Асен Велев остава в спомените на всички като въплъщение на доброта, честност и човечност.

Сред присъстващите се открояваха потомците на д-р Асен Велев, в чието семейство има двама видни лекари: синът му д-р Георги Велев, един от най-добрите български хирурзи, внучката му д-р Гълъбица Велева, изключителен акушер-гинеколог, другата му внучка Таня Беличенова – магистър фармацевт, Елена Найденова – пра-правнучката учи Медицина. Един от синовете му – д-р Божидар Велев, който почина през 2025 година, десетилетия беше управител на МБАЛ Разлог.

Паметникът е дарение от неговите наследници и ще напомня на поколенията за светлината, която оставят истинските лекари – онези, за които професията е призвание, а хуманността – мисия.