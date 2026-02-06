Ил. Агонцев е новият изпълнителен директор на „Марек“, УС прие оставката на досегашния шеф М. Лахчев

Дупничани посрещат „Севлиево“ в първия официален мач на „Бончук“ за годината с реновиран покрив и нови съблекални



Илчо Агонцев е новият изпълнителен директор на „Марек“, стана ясно след събрание на Управителния съвет на футболния клуб. От години насам той е много близко до отбора и е помагал в трудни моменти с намирането на повече спонсори, осигуряването на лагери и съдействие на трансферния пазар. Досега дупничанинът бе член на УС, където попадна след гласуване на Общото събрание в края на януари 2024 г., когато Цветан Видински сдаде властта на стадион „Бончук“. Тогава Агонцев бе обявен като представителя на община Дупница в клубното ръководство. До избирането на нов шеф се стигна, след като досегашният изпълнителен директор Милен Лахчев подаде оставка. През последните 2 г. той бе дясната ръка на силния човек в „Марек“ Ивайло Паргов и ръководеше ежедневните процеси в клуба. Бившият бранител обаче е решил да поеме по друг път и е подал молба за напускане.

Управителният съвет на „Марек“ прие оставката на изпълнителния директор М. Лахчев (сн. 2) и обсъди ремонта на „Бончук“, както и зимната подготовка



„С огромно съжаление, че след толкова свършена положителна работа в клуба, който в две поредни години стигна до бараж за влизане в „А“ група, и толкова положителни неща в школата на клуба, трябва да се стигне до подобна тема. С оглед перфектните взаимоотношения, които всички от ръководството са имали с г-н Лахчев, се стигна до решението той да не бъде възпрепятстван в идеите, които има за себе си и своята професионална кариера и да се приеме оставката му. От Управителният съвет на клуба пожелават на Милен Лахчев здраве и успешна реализация на идеите, които има за своето бъдеще“, коментираха от клуба. На събранието на УС освен новоизбраният изпълнителен директор Илчо Агонцев присъстваха председателят Ивайло Паргов и членовете Камен Шербетов, Любен Колев и Георг Василев. По време на срещата бяха обсъдени още текущия ремонт на стадион „Бончук“ и зимната подготовка.

Новият шеф Ил. Агонцев (в средата) заедно с директора на ДЮШ Я. Кючуков (вляво) и членът на УС К. Шербетов (вдясно) на Общото събрание през януари 2024 г.

Новите съблекални на „Бончук“

От ръководството обещаха на феновете съвсем различно представяне през пролетния дял на първенството във Втора лига. Беше подчертано, че в момента класирането не приляга на дупнишкия отбор и в края на сезона позицията ще бъде друга, а не незавидното 14-о място, точно над чертата на изпадащите. Колкото до строително-монтажните дейности на спорното съоръжение, шефовете изтъкнаха, че няма да има никакви проблеми „Марек“ да приеме у дома „Севлиево“ в първия си официален мач за 2026 г. Двубоят е насрочен за 15 февруари (неделя) от 14.00 часа, като освен нови съблекални за футболистите, длъжностните и официалните лица ще се намират под реновирания покрив, който досега създаваше големи проблеми. Феновете бяха зарадвани и с решението дупничани да изиграят последната си контрола от зимната подготовка именно на „Бончук“. Спарингът с третодивизионния „Оборище“ (Панагюрище) е в събота от 14.00 ч. Преди началото ще бъдат представени новите попълнения. Досега марекчани нямат поражение в приятелските си мачове, като записаха престижни резултати срещу три отбора от елита – победа с 3:1 над „Септември“ (Сф) и равенства (2:2) със „Славия“ и „Ботев“ (Вр). В Бобошево играчите на наставника Танчо Калпаков показаха добри неща в нападение, врътвайки 3:2 със „Спортист“ (Своге).

