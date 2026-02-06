Ил. Агонцев е новият изпълнителен директор на „Марек“, УС прие оставката на досегашния шеф М. Лахчев

Дупничани посрещат „Севлиево“ в първия официален мач на „Бончук“ за годината с реновиран покрив и нови съблекални
Илчо Агонцев е новият изпълнителен директор на „Марек“, стана ясно след събрание на Управителния съвет на футболния клуб. От години насам той е много близко до отбора и е помагал в трудни моменти с намирането на повече спонсори, осигуряването на лагери и съдействие на трансферния пазар. Досега дупничанинът бе член на УС, където попадна след гласуване на Общото събрание в края на януари 2024 г., когато Цветан Видински сдаде властта на стадион „Бончук“. Тогава Агонцев бе обявен като представителя на община Дупница в клубното ръководство. До избирането на нов шеф се стигна, след като досегашният изпълнителен директор Милен Лахчев подаде оставка. През последните 2 г. той бе дясната ръка на силния човек в „Марек“ Ивайло Паргов и ръководеше ежедневните процеси в клуба. Бившият бранител обаче е решил да поеме по друг път и е подал молба за напускане.
„С огромно съжаление, че след толкова свършена положителна работа в клуба, който в две поредни години стигна до бараж за влизане в „А“ група, и толкова положителни неща в школата на клуба, трябва да се стигне до подобна тема. С оглед перфектните взаимоотношения, които всички от ръководството са имали с г-н Лахчев, се стигна до решението той да не бъде възпрепятстван в идеите, които има за себе си и своята професионална кариера и да се приеме оставката му. От Управителният съвет на клуба пожелават на Милен Лахчев здраве и успешна реализация на идеите, които има за своето бъдеще“, коментираха от клуба. На събранието на УС освен новоизбраният изпълнителен директор Илчо Агонцев присъстваха председателят Ивайло Паргов и членовете Камен Шербетов, Любен Колев и Георг Василев. По време на срещата бяха обсъдени още текущия ремонт на стадион „Бончук“ и зимната подготовка.
От ръководството обещаха на феновете съвсем различно представяне през пролетния дял на първенството във Втора лига. Беше подчертано, че в момента класирането не приляга на дупнишкия отбор и в края на сезона позицията ще бъде друга, а не незавидното 14-о място, точно над чертата на изпадащите. Колкото до строително-монтажните дейности на спорното съоръжение, шефовете изтъкнаха, че няма да има никакви проблеми „Марек“ да приеме у дома „Севлиево“ в първия си официален мач за 2026 г. Двубоят е насрочен за 15 февруари (неделя) от 14.00 часа, като освен нови съблекални за футболистите, длъжностните и официалните лица ще се намират под реновирания покрив, който досега създаваше големи проблеми. Феновете бяха зарадвани и с решението дупничани да изиграят последната си контрола от зимната подготовка именно на „Бончук“. Спарингът с третодивизионния „Оборище“ (Панагюрище) е в събота от 14.00 ч. Преди началото ще бъдат представени новите попълнения. Досега марекчани нямат поражение в приятелските си мачове, като записаха престижни резултати срещу три отбора от елита – победа с 3:1 над „Септември“ (Сф) и равенства (2:2) със „Славия“ и „Ботев“ (Вр). В Бобошево играчите на наставника Танчо Калпаков показаха добри неща в нападение, врътвайки 3:2 със „Спортист“ (Своге).
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ