Ил. Димитров стресна Т. Калпаков преди гостуването в Плевен

Нападателят Илия Димитров сериозно притесни новия наставник на „Марек“ Танчо Калпаков. Офанзивният футболист не бе на разположение за повторния дебют на специалиста начело на дупничани, завършил 1:1 с „Локомотив“ (Горна Оряховица) на стадион „Бончук“. Два дни преди утрешното гостуване на „Спартак“ стана ясно, че таранът все още има проблеми с кръста и е на инжекции. Това автоматично го вади от групата за визитата в Плевен. Така нападението ще води Борислав Николов, а след почивката най-вероятно на терена ще се появи и новопривлеченият Димитър Законов. Добрата новина за „Марек“ е, че полузащитникът Християн Джаджаров, който бе принудително заменен в изминалия кръг, се чувства добре, тренира наравно със съотборниците си и е готов за мача.

Ил. Димитров Хр. Джаджаров

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





