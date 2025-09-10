Ил. Илиев напусна националния отбор след тройките от Испания и Грузия

Илиан Илиев напусна треньорския пост в националния ни отбор по футбол след загубите с по 0:3 от Испания и Грузия в световните квалификации. Той разговаря с шефовете си в Българския футболен съюз (БФС) на среща, която се проведе по негова инициатива. В резултат двете страни се разделят по взаимно съгласие. „БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания.

От своя страна, Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост“, написаха от централата.

В следващите дни БФС ще излезе с официална информация относно новия селекционер на трикольорите, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации.

ИВАН ДИМИТРОВ





