Имате ли връзка с ужасен мъж?

Според приятелките и познатите ви – да, със сигурност – та нали са ви приятелки?!?

Но каквото и да казват те, за вас най-вероятно той си е и чудесен, и прекрасен. Та нали си е вашият?

Освен ако… не е наистина ужасен. А наистина ужасните мъже могат да доведат куп неприятности на близките си. Ако се озовете в семейство или съжителство с гадняр, той ще разкаже играта на абсолютно всички.

Не говорим за физическо насилие, от което изходът е единствено през вратата (и по-бързичко!), а за емоционално такова. От онова, което не усещате, че бавно, но неспирно задушава живота във вас.

За съжаление, за да осъзнаят с пълна сила, че живеят с ужасен мъж (и да приемат, че жестоко са се объркали в първоначалната си преценка), а не че приятелките им просто ревнуват, понякога на жените им трябва отваряне на очите.

И то напълно обективно. Колкото да се уверят, че наистина си имат работа с някой, който няма оправия.

Ето един страничен поглед за фразите, които използват ужасните мъже. Манипулатори, нарцисисти, фанатици или обикновени комплексари, те не са за вас, момичета…

Когато един мъж често използва определени изрази в отношенията си, има вероятност да наранява емоционално и психологически партньорката си. Постоянното й потискане и карането й да се съмнява в себе си и да се чувства емоционално изтощена, го превръща в кошмар за съжителство.

Ако припознаете вашия домашен демон в някоя от следните фрази, може би е добре да премислите вашето съжителство, преди да е станало късно и да се почувствате напълно обезсмислена, нещастна и потисната. И преди нещата да са станали още по-лоши.

1. Систематично повтаря: „преекспонираш“, „преувеличаваш“, „преиграваш“, „винаги драматизираш“ или „прекаляваш“.

Във всички случаи посланието е, че тя нейното поведение е „прекалено“, прекомерно, тя постоянно преувеличава, преиграва или преекспонира. Когато мъжът систематично обезсилва партньорката си и нейните нужди, независимо дали емоционални или рационални, той нанася голяма вреда на самочувствието й.

Създава се среда, в която тя не се чувства сигурно и комфортно и започва да се бои да изразява истинските си емоции относно определени ситуации.

В същността си обезценяването е манипулативна тактика, която кара партньора да се чувства така, сякаш емоциите и гледните му точки нямат значение. Когато човек постоянно преживява това в една връзка, той може да започне да се съмнява в собствената си реалност, което води до несигурност в собствените чувства, емоционално оттегляне и психологически стрес.

2. Натяква: „Защо не си повече като… (еди кой си)“, „Щеше да е добре да приличаш повече на…“, „Трябва да си по-…“

Макар че токсичните жени използват сходен лексикален арсенал към мъжете си, ако в случаят мъжът го натяква често, със сигурност нанася вреда на емоционалното й състояние. Освен това показва липса на уважение и признателност, както и неспособност да оцени истинските й качества.

Сравнявайки човека до себе си с друг или налагайки му модели, всъщност го карате да се чувства така, сякаш не го разбирате или не разбирате чувствата му. Или и да ги разбирате – не ви пука.

Въздействието на това първоначално обезсмисляне обикновено кара партньора ви да реагира по един от двата начина – или с враждебност, или с оттегляне и емоционално затваряне.

3. Постоянно казва: „В момента нямам време за това!“

Когато един мъж твърде често и упорито твърди, че „няма време“ за нещата, които тя смята за важни – например домашен бит, или разговори за пари, за деца, за отношения, а може би дори за нещо позитивно, като например излизане с приятели, той се превръща в кошмар за съжителство. Тя започва да се чувства пренебрегната и изоставена, а с времето това се натрупва и създава отчуждение между двамата.

Мъжът ви определено не поставя вашите отношения като приоритет. А липсата на комуникация на лично ниво може да се окаже катализатор на разпадането на връзката. Комуникацията е ключова във всички аспекти на живота, особено при съжителството.

Откритостта и готовността да се говори дори за трудните неща с партньора са единственият начин, по който отношенията може наистина да започнат да се развиват и да се решават заедно проблеми, за които иначе единият никога „няма време“.

4. Абдикира с: „Оправяй се сама, това си е твой проблем, не е мой!“

Ако един мъж често казва на жената до себе си, че определени проблеми са само нейни и не са негова отговорност, той бавно, но сигурно се превръща в кошмар за съжителство. Самочувствието на жената до него постепенно се срива, а динамиката става токсична.

Сякаш всеки път, когато тя има някакви притеснения или колебания, той няма общо с това. В един момент от нездравословен защитен механизъм, наречен прехвърляне на вината, това може да ескалира в много вреден токсичен навик, свързан генерално с отказ от поемане на отговорност.

5. Отегчено върти очи с: „Това вече сме го играли…“, „Докога ще повтаряш едно и също?“

Той вече го е чувал това. Тя вече го е „играла“. Той я познава напълно. Не може да понася повече „тези сценки“. Нищо не може да го изненада. Да, тя може и да реагира по един и същи начин на различни дразнители, но неговото поведение и реакция в случая води до още по-дълбоки проблеми, които не са свързани само с комуникацията.

Показването на досада от предвидимите реакции на другия може да бъде емоционално омаловажаващо и да представлява сериозна форма на презрение, която мъжът използва, за да запази контрола в отношенията.

Взаимоотношенията влизат в застой и съдържат огромно количество нерешени конфликти, когато теми, които единият партньор счита за проблем, се пренебрегват и не се вземат на сериозно от другия.

6. Реже я с: „Изобщо не ме интересува какво мислиш“, „Няма значение какво ти искаш…“

Мъж, който постоянно отхвърля мислите и чувствата на партньорката си и й казва, че всъщност не го интересува какво мисли, е кошмар за съжителство. Да не говорим, че крие и сериозна степен на заплаха.

Агресивно-обезценяващото поведение е типично за хората, склонни да решават проблемите чрез насилие и налагане на собственото си мнение по определени теми.

7. Отсича: „Не, аз нямам проблем, ти имаш…“

Когато един мъж постоянно казва на жената до себе си, че проблемът е в нея, а не в него, най-вероятно абсолютно отказва да поеме отговорност за себе си и действията си. Създаването на подобна неравностойна динамика вреди изобщо на отношенията и на връзката.

Ако той изпитва емоции, които го претоварват и не може да говори за тях, може и да е склонен да проектира тези чувства върху партньорката си, като създава впечатлението, че тя е единствената, която може да бъде виновна за проблема. Но тя нищо не може да направи. Единственият, който има проблем, всъщност е той.

8. Омаловажава с: „Не мога да повярвам, че все още си ядосана за тази дреболия…“, „Не ми се вярва чак толкова да ти пука, че…“

Разбира се, „дреболията“ обикновено е нещо трудно за преглъщане… например задявка с друга жена на пияна глава, несвършена или зле свършена работа, която засяга и двамата, някакъв гаф с възможни тежки последици. Във всички случаи когато омаловажаваш нещо, свършено от теб, което е ядосало другия, демонстрираш не само неуважителна комуникация, но и форма на отбранителност. И тотална липса на емпатия.

Това поведение е форма на отказ за комуникация, начин за умишлено или неумишлено, вербално или невербално оттегляне от конфликт.

9. Манипулира с: „Ако наистина ме обичаше, щеше да го разбереш…“

Това си е чисто манипулативен израз. Той иска да постигне нещо, което касае само и единствено него, но уж искайки нейното одобрение. Ако тя не го одобрява, вероятно не го обича достатъчно… Емоционалните манипулатори успяват да изтощят партньора си до степен да ги объркат и подчинят на своите желания на всяка цена.

Ако този мъж постоянно ви изцежда емоционално, оставя ви тревожни, уплашени или колебаещи се за собствените си нужди, мисли и чувства, най-вероятно се е научил, че може „да ви работи“. И нещата рядко приключват само с това. Но здравата и позитивна връзка изобщо не изглежда така.

10. Натиска с: „Не искам кой знае какво, просто ме послушай!“

На първо място тук следва да се запитаме защо партньорката е отказала да направи това, което я е помолил. За да стигне до убеждения от сорта на „не искам кой знае какво“, значи наистина иска нещо, което тя не желае да направи.

Този израз е характерна манипулация за мъж, който поставя своите нужди на първо място, но за да се наложи над партньорката си, е готов на всичко. Той ще натиска, пресира и налага мнение, докато тя не склони да направи поисканото от него, дори против своята воля. Това е начин той да накара жената да изгуби усещането си за идентичност и собствена воля и да пренебрегне собствените си желания, за да му угоди. Всяка една от тези фрази разкрива тъмни похвати, използвани от мъжа във връзката.





