Има двама задържани за атаката с нож във влак 

Двама британски граждани са арестувани по подозрение в опит за убийство след нападението с нож във влак в източна Англия, съобщава ВВС. Полицията не разглежда случая като терористичен акт.

Задържаните са на 32 и 35 години. Те бяха задържани, след като влакът от Донкастър до лондонската гара „Кингс Корс“ бе спрян на гара Хънтингдътн.

Трийсет и две годишният е чернокож британец, а 35-годишният е британец с карибско потекло, каза пред журналисти Джон Ловлес от Британската транспортна полиция, предаде Ройтерс.

Полицията смята, че атаката не е била мотивирана от терористични подбуди и призова да не се спекулира с причината за станалото.

Двама души остават с опасност за живота след кръвопролитието във високоскоростния влак. От общо 11 души, приети в болница, четирима бяха изписани.

Нападението е станало във влак, пътуващ от Донкастър към гара „Кингс Крос“ в Лондон — един от най-натоварените маршрути във Великобритания. Разследването се подкрепя от антитерористични екипи, но мотивът за нападението засега не е установен.

При инцидента са ранени 10 души, като девет от тях са с опасност за живота.

