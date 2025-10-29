Топ теми

Има задържани след акция на гоцеделчевската полиция срещу разпространението на наркотици

От криминалисти при РУ-Гоце Делчев са проведени действия по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, при които в обедните часове на 28.10.2025 г. в с. Туховище е проверен 25-годишен мъж от същото село, у когото е открита около 11,5 грама марихуана, а около 16:10 часа на същата дата в с. Сатовча, у 43-годишен жител на селото е намерена около 9 грама марихуана. Двамата мъже са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

