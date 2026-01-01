Има ли лек за махмурлука или просто плащаме цената

Болки в главата, отпадналост, гадене – почти всеки, който е консумирал алкохол, знае колко неприятни може да са ефектите от него на следващия ден, пише Deutsche Welle. Но какви са причините за махмурлука и има ли лек за него?

Учителят ни по биология веднъж ни каза: „Човек не си купува бира, а я наема.“ Освен това се плаща допълнителна такса за наема – и тази такса е махмурлукът.

Но по какъв начин всъщност алкохолът влияе върху тялото и мозъка ни? И доколко изобщо разбираме махмурлука? Дори и учените не са сигурни какво точно се случва с организма ни. Но всеки, който някога е пил, знае какви мъки могат да настъпят на следващия ден.

В празничния период много от нас ще празнуват с по едно питие. Или пък с две. А може би дори с три. Има ли как на сутринта да се събудим и да не усещаме никакви последици?

Химията на махмурлука

Алкохолът се метаболизира в черния дроб на човек с помощта на ензима алкохолдехидрогеназа. При разграждането на етанола се образува ацеталдехид – вещество, от което организмът трябва да се отърве, преди да е започнало да причинява сериозни увреждания.

Проучванията показват, че симптомите на махмурлука достигат своя връх в момента, в който целият алкохол вече се е превърнал в ацеталдехид. Точно тогава съдържанието на алкохол в кръвта ни се е връща към нулата.

Но не единствено алкохолът допринася за появата на махмурлук. Други съединения в алкохолните напитки като конгенери и сулфити, особено разпространени в по-тъмните питиета като червените вина и уискито, също играят роля за това.

Най-разпространените симптоми и какво ги причинява

Алкохолът влияе върху множество системи в организма, с което се обясняват и многобройните му симптоми. Ето какво знаем дотук:

Дехидратацията – алкохолът е диуретик. Това означава, че той увеличава уринирането. Алкохолът потиска и освобождаването на вазопресин – хормона, който изпраща сигнали на бъбреците да задържат течности. Загубата на течности води до лека дехидратация, която допринася за главоболието и умората.

Главоболието – това е основната характеристика на махмурлука. Една от причините за появата му е леката дехидратация, причинена от незначително свиване на мозъка заради загубата на вода. Това свиване отдръпва мозъка от черепа, което причинява болка. Но алкохолът разширява и съдовете, което означава, че може да предизвика мигренни пристъпи при хора, склонни към такива.

Гаденето – алкохолът дразни стомаха и увеличава отделянето на стомашна киселина. Това води до гадене и стомашно разстройство.

Умората – в комбинация с късните часове, приемът на алкохол води до фрагментиран и нарушен сън. На следващия ден човек е уморен и раздразнителен. Алкохолът засилва възпалителните процеси в тялото, които са в резултат от опитите на имунната система да изчисти вредните вещества. Това допринася за цялостното неразположение, което може да почувствате при махмурлук – сякаш сте болни.

По-тежкият махмурлук може да има генетични причини

Очевидно е, че колкото повече алкохол приемате, толкова по-лош е и махмурлукът впоследствие. Но не е толкова просто. Преживяванията на хората, попаднали в плен на махмурлука, могат да се различават сериозно. При някои хора той се проявява по-тежко, при това дори при приемане на малки количества алкохол. Една от възможните причини е генетична. Проучвания показват, че при много хора метаболизирането на алкохола в черния дроб е по-неефективно.

Два ензима са отговорни за разграждането на етанола – алкохолдехидрогеназа и алдехиддехидрогеназа. Около 45% от тежестта на махмурлука всъщност се дължи на генетични вариации, свързани с тези ензими. Подобни вариации, които водят до повишена чувствителност по отношение на алкохола и махмурлука, са често срещани при хората от азиатски произход.

От друга страна, между 10 и 20% от потребителите на алкохол са изкарали генетичен късмет и съобщават, че нямат махмурлук, дори и след консумация на сериозни количества спиртни напитки. Те или са по-добри в това да се преструват, или черните им дробове са по-ефективни в разграждането на алкохола.

Ходене до тоалетната и други „научни“ методи за лечение

Съществува ли научно доказан лек за махмурлука? Лоша новина: отговорът е отрицателен.

Има, разбира се, много народни лекове, в това число сурови яйца, кафе, секс или изотонични напитки. Нито един от тях обаче не представлява достатъчно добър лек за махмурлука. Всичко, което те правят, е да възстановят загубените хранителни вещества, течности и ендорфини. Но не могат да доведат до изчезването на махмурлука.

Проучване е установило, че ефективен начин за по-бързото възстановяване е ходенето до тоалетна по голяма нужда. Причина за това е, че етанолът остава около стомаха и червата дълго време след консумацията на алкохол. Оттам той продължава да се абсорбира в човешкия кръвен поток.

Червата абсорбират етанола по-бързо, отколкото черният дроб може да го метаболизира. Това прави ходенето по голяма нужда ефективен начин за изхвърляне на онзи етанол от червата, който все още не е бил абсорбиран в кръвта. Според това проучване едно или две посещения на тоалетната са ефективен начин за облекчение на симптомите на махмурлука, както и за намаляване на риска от увреждане на черния дроб.

Разбира се, най-добрият начин за предотвратяване на махмурлука е да си легнете рано и да избягвате консумацията на алкохол.