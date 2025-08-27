Има ли спекула? Цената на олиото тръгна нагоре, 1 литър вече е 4 лв., най-евтиното е 3 лв. в магазините в Благоевград

Цената на слънчогледовото олио тръгна нагоре. Репортерска проверка на „Струма“ вчера показа, че в две от големите търговски вериги в Благоевград 1 литър „Калиакра“ се продава на 3,99 лв. и психологичната бариера от 4 лв. вече е достигната. В единия от хипермаркетите цената на 1 л олио „Златна Добруджа“ беше 3.79 лв., но ако си закупиш 6 броя, е 2,39 лв., т.е. с 1,40 лв., или 36 % по- евтино, като тази оферта важи до края на седмицата. Имаше и друго олио с цена от 2,99 лв. В кварталните магазини 1 литър „Калиакра“ се предлага на 3,30 лв., а цената на другите марки олио гони 3 лв.

Прогнози, че цената на олиото ще се повиши през есента, се появиха в началото на август. Виждаме, че започнаха да се сбъдват, но далече по-рано. В цехове за бутилиране на олио цената на 1 литър също е нова – от 2,90 лв., като повишението е с 15 стотинки.

На какво се дължи пълзящото увеличаване на цената? Според председателя на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари. Както петролните продукти. Прогнозата от август е, че световното производство на слънчоглед ще е с около 3 милиона тона повече от миналата година, поясни Янев. Продукцията на големите преработвателни заводи в България е предназначена основно за износ. За вътрешния ни пазар са необходими 250 000 тона слънчоглед, преработен в олио. Производителите от своя страна продължават да задържат продукцията си в очакване на по-добри цени. Освен това има сериозна конкуренция заради директния внос на рафинирано или нерафинирано олио от съседни страни. Според Янев няма пазарен играч, който има интерес от нагнетяване на цената на олиото и няма нужда от презапасяване , защото панически цени като тези от 2022 г. няма да има.

Тон слънчоглед у нас в момента се продава за 850 лева, но се сключват сделки и при тази цена, заяви Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Септември обикновено е най-силният за реализация на продуктите от слънчоглед. „Реколтата е драстично надолу. Миналата година прибрахме една от най-ниските реколти за последните 10 години. Тази година това ще се повтори. Вече не са климатични промени, а нова климатична реалност. Можем да се адаптираме. Опитваме се да променим технологията, но има и неща, които държавата трябва да свърши: напояване, научна дейност, която в България е много слабо застъпена“, коментира Проданов.



По думите му няма пряка връзка между слабата реколта и поскъпването на олиото.

„Когато нашата суровина е евтина, невинаги виждаме това в магазинната мрежа и това е странно“, отбеляза Проданов за цените както на олиото, така и на хляба.

Спекула ли е това, или не е, особено на фона на големите спекулации, че цените ще растат след въвеждане на еврото? До влизането на еврото в оборот има 4 месеца, и няма как скокът на цените да се обяснява с новата валута. Отговор дължат контролните органи .Само преди 2 месеца изпълнителният директор на НАП Румен Спецов определи като „чиста спекула“ повишението с 40% в някои търговски вериги на цените на стоките и хранителните продукти от малката потребителска кошница. За пресичане на опитите за спекула преди месец депутатите приеха на второ четене промени в Закона за въвеждане на еврото. Предложенията бяха внесени от председателя на Комисията по бюджет и финанси и депутат от ГЕРБ-СДС Делян Добрев, депутата от „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев и Деница Николова от ГЕРБ-СДС. Съгласно промените търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, ги грозят имуществени санкции в размер между 5000 и 1 млн. лева. Всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. И търговците са длъжни при поискване да предоставят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори. Мерките, които държавата ще прилага срещу необосновано покачване на цените от страна на търговците, са в сила от 8 август тази година и ще важат до 8 август 2026 г.

Другият алтернативен вариант за обикновения потребител остава да пазарува онлайн от най-големия световен електронен магазин, в който цените на пакетирани храни и разходите за доставка са по-евтини и изгодни в повечето случаи, сравнени с тези у нас.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





