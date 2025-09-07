Има неща, които е добре да спрете да правите, за да сте по-уверени в себе си

Ако се загледате в снимки на известни личности, може да установите, че невинаги тези, които са успели, дължат успеха си на външни фактори.

Увереността е този „уау“ фактор, който ни кара да извръщаме глави и да се чувстваме привлечени към определени хора, без да знаем защо. Какво да спрете да правите, за да бъдете самите вие по-уверени?

Прекарвате много време в социалните медии

За мнозина социалните медии са фоновата музика на живота им: те са винаги включени. Те се събуждат, проверяват ги, почиват си, проверяват ги, споделят всеки детайл от живота си, проверяват ги и сравняват дигиталния си живот с този на другите. Но това поведение ще разбие увереността ви – винаги ще се сравнявате с другите и ще се чувствате „неадекватни“. Ето защо изследванията показват, че колкото повече време прекарвате в социалните медии, толкова по-лошо е вашето време… Ако намалите използването им, със сигурност ще се почувствате по-добре, защото ще можете да се съсредоточите върху живота си и върху това, което искате. Социалните медии ще ви подтикнат да попаднете в капана на (често преувеличените) успехи на хората – т. нар. „възходящо социално сравнение“ – което е „вредно за възприятията за себе си и самочувствието“. Спрете да позволявате на социалните медии да ви използват. Спрете да използвате всеки свободен момент от деня си, за да превъртате през фийда си. Престанете да следите хора, които разпространяват негативизъм или конфликти. Премахнете желанието да видите колко харесвания получават публикациите ви.

Отлагате

Уверените хора правят трудни неща, защото вярват във вродената си способност да се справят, дори когато се окажат на непозната територия. Отлагането често се подхранва от страх и ако позволите на този страх да поеме водещата роля, никога няма да започнете и самочувствието ви ще се срине в забрава.

Прекарвате време с токсични хора

Джим Рон е казал: „Вие сте средноаритметичното от петимата души, с които прекарвате най-много време.“ Ако сте заобиколени от негативни хора, има вероятност и вие да сте негативен човек, а негативизмът е „вампир на самочувствието“.

Очаквате мигновени резултати

Търпението е добродетел. Може да не звучи готино в забързания живот на мигновеното удовлетворение, но то има своите предимства. Нищо велико не се случва за една нощ. Ако искате да постигнете нещо смислено, трябва да работите усилено. Ще отнеме време. Ако бързо се разочаровате, когато нещата не вървят по план и се откажете, си правите лоша услуга. Ако избирате преки пътища, когато се опитвате да научите ново умение, просто се самозаблуждавате и си пречите да бъдете наистина добри в умението, което сте избрали. Ако не можете да отложите удовлетворението, се фокусирате върху краткосрочното потребление, вместо върху дългосрочното създаване. Пречите си да постигнете дългосрочните си цели.

Имате нереалистични очаквания

Нещата ще отнемат повече време от планираното, уменията ви не са толкова добри, колкото сте си мислили, и всичко това ще направи постигането на целите ви по-сложно, отколкото първоначално сте си мислили. Повечето успешни хора в бизнеса, изкуството или политиката са стигнали дотам, където са, чрез много провали. Те не са се отказали при първия признак на несгоди, а са продължили напред. Ако нещо не е проработило по план, са опитали нещо друго. Ако не са имали уменията и са се провалили, са опитвали отново, докато не са придобили умението. Те са се учили от провалите си. Те са упорствали. Никой успех не се случва за една нощ.

Научете се да се наслаждавате на пътуването. Имайте ясна представа какво искате да постигнете, но знайте, че ще имате етапи по пътя и се научете да се наслаждавате на постигането им. Твърде често хората се фокусират единствено върху крайната цел. След това те се затрудняват да се мотивират по пътя и в крайна сметка са разочаровани, че не са в състояние да я постигнат. Дори и да я постигнат, те са разочаровани от това колко малко положителни чувства им носи тя. Научете се да се наслаждавате на всички малки стъпки по пътя.

Не поставяте ясни граници

Без ясни граници животът ви ще бъде ръководен от други хора. Ще се чувствате извън контрол и евентуално претоварени, ако непрекъснато правите това, което се иска от вас, дори когато не искате. Границите защитават вашето време, самоуважение и график, липсата им е еднопосочен билет към прегаряне.

Повтаряте същите грешки

Както гласи една поговорка: „Няма провали, има само възможности за учене.“ Нормално е да се правят грешки. Всички ние правим грешки през цялото време. Но не е добре да се прави една и съща грешка отново и отново. Успешните хора се учат от грешките си и продължават напред. Това не означава, че не биха правили нови грешки. Биха правили. Но новите грешки биха били различни от грешките, които са правили в миналото. Правенето на грешки е страничен ефект от поемането на рискове или научаването на нови неща. Естествено е. Правенето на едни и същи грешки е страничен ефект от нежеланието да признаете, че сте правили грешки и нежеланието да се учите. Това е сигурен начин да останете заседнали там, където сте, без способността да се движите напред, да растете и да успеете.

„Като повтаряте едни и същи грешки, започвате да мислите, че никакъв упорит труд няма да ви придвижи напред. Може дори да започнете да вярвате, че не можете да успеете.“ Като повтаряте едни и същи грешки, няма да постигнете целта си. Няма да научите нищо ново и няма да решите проблема, който се опитвате да решите. Нещо повече, обуславяте се с грешен начин на мислене. Ще започнете да мислите, че усилията ви няма да ви придвижат напред, така че ще спрете да опитвате и ще се откажете. Може дори да се поддадете на фиксирано мислене, вярвайки, че не можете да успеете. Когато допуснете грешка, следвайте прост план. Признайте си, че сте допуснали грешка. Анализирайте какво точно се е объркало. Създайте план как да го поправите. Създайте план, за да избегнете повтарянето на същата грешка, като идентифицирате всички фактори, които биха ви довели отново по същия път, и приложете стратегии за смекчаване на последствията.

Търсите външно признание

Търсенето на външно признание ще ви кара да се возите на влакчето на самочувствието си ежедневно. Ако разчитате на харесвания в Instagram и похвали от други хора, за да се чувствате добре в кожата си, ще изглеждате нуждаещи се, а самочувствието ви ще се движи постоянно по скалата от 0 до 100 и обратно.

Обвинявате другите за вашите проблеми

Когато се научите да поемате отговорност за ролята, която играете в създаването на живота си, той ще се промени толкова драстично, че няма да се разпознаете. Но ако сте се поставили в ролята на „жертва“ и чакате всички останали да се променят, за да се почувствате по-добре, вие сте се настроили за период, който никога няма да свърши.





