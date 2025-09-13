Има основателна причина да сте предпазливи при шофиране по време на пълнолуние

Не искаме да звучим суеверно, но внимавайте, ако шофирате при пълнолуние. Скорошно проучване показва, че рискът от сблъсъци между диви животни и превозни средства значително се увеличава в нощите с пълна Луна на небето.

Изследователи от Тексаския университет A&M преглеждат внимателно докладите за нощни сблъсъци между диви животни и превозни средства в щата в продължение на 112 лунни цикъла между януари 2011 г. и януари 2020 г.

„Сравних наистина тъмни нощи без лунна светлина (новолуние) с наистина тъмни нощи, осветени от пълнолуние. Ако включите в анализа и други лунни фази, те се появяват на хоризонта по различно време всеки ден, което затруднява истинските сравнения“, казва в изявление Кентаро Ийо, автор на изследването и бивш студент в Тексаския университет A&M.

Изследователите откриват поразително увеличение с 46% на сблъсъците между диви животни и превозни средства в нощите с пълнолуние в сравнение с онези с новолуние. Интересно е, че този скок на произшествията не се разпростира върху катастрофите, в които не участват животни. Тази закономерност накара екипа да заключи, че по-яркото сияние на пълната Луна е „силно свързано“ с повишен риск от сблъсъци с диви животни и превозни средства.

Ефектът е най-очевиден в селските райони, където дивата природа преобладава, а ефектът от лунното осветление не е засенчен от уличните лампи и градското осветление.

Предишни проучвания са установили подобна тенденция между лунните цикли и пътнотранспортните произшествия с участието на животни в други части на света, включително Словения, Литва и Канада (въпреки че си струва да се отбележи, че някои други проучвания не са открили подобна връзка).

Въпросът е: ако тази тенденция наистина съществува, на какво се дължи тя? Може да се предположи, че допълнителната осветеност от пълната Луна ще осигури на водачите по-добра видимост на потенциалните рискове на пътя, като по този начин ще намали вероятността от сблъсък.

Проучването просто разглежда статистически данни и не се опитва да обясни връзката между автомобилните катастрофи и пълнолунието, въпреки че изследователите подхвърлят идеята, че повишената активност на животните вероятно играе роля.

„Като цяло откритията навеждат на мисълта, че активността на някои диви животни вероятно е по-висока през нощите с пълна Луна, отколкото през по-тъмните, тъй като при пълнолуние могат да виждат околната среда по-добре. Въпреки това се въздържаме да навлизаме в детайлите на това обяснение, тъй като авторите [на разглежданите от нас доклади] не са специалисти в областта на екологията на животните“, пишат изследователите.

„В крайна сметка тази хипотеза трябва да бъде допълнително проучена от експертите по дива природа, а резултатите призовават за необходимостта от сътрудничество между специалистите по транспорт и еколозите на животните“, заключават те.

Възможност за по-задълбочено проучване на този феномен може да се появи по-късно тази седмица. От днес, 17 октомври, в продължение на четири дни нощното небе ще бъде украсено от т.нар. Кървава луна (известна още като Ловджийска) Тя ще изглежда с 15 % по-ярка и с 30 % по-голяма от обикновените пълнолуния, така че човек няма как да не се запита дали няма да окаже влияние върху сблъсъците между диви животни и автомобили. obekti.bg





