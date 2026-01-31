Има 10 признака, че срещу вас е използвана черна магия

В този свят всичко е дуално.

И ако хипотетично съществуват светли сили, то тогава има и тъмна страна. Наталия Казанцева, психолог, сексолог и езотерик, споделя признаците, които могат да ви помогнат да определите дали сте обект на магическо въздействие.

Днес ще разгледаме 10 признака, които показват, че човек е станал жертва на черна магия.

1. Необясними физически неразположения

Физическото тяло и енергийните структури на човека са части от една и съща система. Черните магове въздействат на енергийното поле с цел да разрушат живота, личността или връзките ви. Тъй като това е единна система, можете да усетите влиянието и на физическо ниво. Симптоми като сънливост, постоянна умора, главоболие, изтръпване на ръцете и краката, както и болки в сърцето и други органи, могат да сочат за негативно въздействие. Това е особено валидно, ако медицинските изследвания не показват клинични промени или диагнози. Ако компетентен лекар не е поставил диагноза и е потвърдил, че всичко е наред, а вие продължавате да се чувствате зле, е време да изследвате ситуацията от енергийна гледна точка.

2. Страхове и тревожност

По принцип всички хора изпитват страхове и тревожност. Това са биологични механизми за запазване на живота и ресурсите. Но ако изведнъж получите панически атаки или страхове, които ви пречат да живеете нормално, това може да е знак за негативно енергийно въздействие. Не забравяйте, че физическото тяло, психиката и енергийното тяло са части от една система. Затова въздействието върху енергетиката се отразява и на психиката.

3. Постоянни неуспехи

Възможно е да сте отговорен човек, който разбира, че животът и работата зависят от него, и прави всичко за собственото си благополучие. Но въпреки това, където и да се обърнете, виждате червена светлина, нещата не вървят и делата не се получават. Всички обстоятелства са против вас. В такъв случай си струва да се замислите за енергийната си хигиена.

4. Проблеми в личния живот

Много често черната магия е насочена към разрушаване на връзките между хората. Ако усещате отдалечаване от любимия човек, хлад, дистанция и караници без обективни причини, това може да е резултат от магическо влияние или ритуали за раздяла.

5. Кошмари и безсъние

Често хората споделят, че се събуждат с тревога по едно и също време всяка нощ и не могат да заспят дълго след това. Натрапчиви мисли, кошмарни сънища, необяснима тревога, въртене в леглото и страх да не видите продължението на съня могат да говорят за негативно външно въздействие. В съня човек е по-уязвим и е по-лесно да му се повлияе, тъй като някои защити просто не работят.

6. Нови негативни навици и състояния

Ако сте забелязали, че сте започнали да се грижите по-малко за себе си, или пък сте увеличили консумацията на алкохол или други забранени вещества, това може да е следствие от черна магия. Всяка черна магия е разрушение. Лошите навици също са разрушение. Така работи механизмът.

7. Конфликтност и свръхчувствителност

Понякога след негативно енергийно въздействие нервите на човек сякаш се оголват. Той усеща всичко емоционално и физически много силно и болезнено. Обиди, сълзи, ревност, злоба, омраза, агресия, както и апатия и упадък, са последствия от направени магии и разрушителни влияния.

8. Привързаност към определени предмети

Ако изведнъж ви е привлякло към амулети, талисмани и предмети, свързани с магия и магьосничество, или пък внезапно започнете да купувате икони и да се молите, това може да означава, че вашето подсъзнание и интуиция ви подсказват, че сте обект на външен енергиен негатив.

9. Усещане за чуждо присъствие

Много жертви разказват, че са усещали нечие присъствие до себе си. В черните магически практики съществуват ритуали за „прикрепяне“ на енергийни същности. Усещането е следното: физически до вас няма никого, но вие се оглеждате, с крайчеца на окото виждате сянка, чувате звуци, дишане, а понякога и глас. Такива усещания могат да бъдат много плашещи. Човек изразходва много психическа енергия, за да запази разума и самообладанието си.

10. Необясними събития

Загуба на важни предмети като защитни пръстени, кръстчета, ключове или телефон. Неща от ежедневието, които знаете къде сте оставили, но не можете да намерите. Всякакви събития, които създават атмосфера на неяснота, страх и несигурност, изваждат човека от енергийно равновесие и го правят уязвим за негативно въздействие. Важно е да се помни, че на първо място всички въпроси трябва да се решават с помощта на психолози и лекари. Необходимо е да се изследват всички проблеми за материална основа и да се осъзнае собствената отговорност и роля в ситуацията.