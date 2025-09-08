Има 11 поведения, които издават, че жената е изгубила интерес към мъжа си

При продължителна връзка и съвместно съжителство, привличането в двойката съвсем естествено променя своята динамика.

От човек, когото желаете страстно, партньорът се превръща в даденост, физическото му присъствие става подразбиращо се, а ако е заковано законово и с брак – може да се приеме и за неизбежно.

Широко разпространено е схващането, че за жените привлекателността на мъжете в чисто физически аспект не е толкова важна, колкото е важна емоционалната връзка, интимността и ангажираността. Но след като последните уж нарастват в продължителните отношения, защо тогава толкова много жени започват да имат чувството, че мъжете им вече не ги привличат и не са им интересни?

Според проучване, публикувано в Journal of Personality and Social Psychology мъжете са по-склонни да изпитват неудовлетворение от връзката, когато загубят физическо привличане към съпругите си, докато загубата на физическо привличане обикновено има по-слаб ефект върху жените.

И все пак когато става дума за емоционално откъсване и дистанциране от страна на мъжа, жените започват се държат по начин, който издава липсата им на интерес. Жените, които вече не се чувстват привлечени от партньорите, с които живеят, започват да се държат по следния начин:

1. Започват да прекарват много повече време сами

Когато прекарваме прекалено много време в самота, интимността във връзката страда. Обратното също е вярно: ако имаме проблеми с интимността, започваме да прекарваме повече време сами.

Намирането на правилния баланс между времето, прекарвано в самота, и това, прекарано с партньора, може да повлияе добре върху личностното развитие, индивидуалността и благополучието и на двамата.

Когато единият партньор умишлено избира да бяга от конфликти и омръзнала му комуникация за сметка на собствените си интереси, това е тревожен сигнал.

Много е възможно жената, която усеща, че мъжът й не я привлича повече – да започне да се чувства невидима, обидена и откъсната. Точно затова тя предпочита активно да прекарва време далече от мъжа си, да размишлява, да се успокоява и да се стреми да се чувства по-добре. Независимо дали става дума за ходене на гости при приятели, постоянно гледане в телефона или излизания – колкото повече време насаме прекарват жените – толкова по-откъснати се чувстват от връзката.

2. Опитват се да потънат в работа

Когато жените не се чувстват удовлетворени в личен план от отношенията си, често се отдават на работа.

Дали ще потънат в домакински задължения или ще се гмурнат в професионалната кариера до самозабрава – те ще направят всичко възможно, да не общуват с мъжа, който вече не ги привлича или не им е интересен.

Те предпочитат да бъдат сами или с някой друг, отколкото у дома с партньора. А това е сигурен знак, че искрата е угаснала и ги е оставила да се чувстват самотни в негово присъствие.

3. Започват да критикуват и забравят да се държат мило

Когато жените започнат да критикуват партньора си, това е сериозен знак, който издава тяхното разочарование или фрустрация. Осъждането от своя страна води до отчуждение.

Ако във връзката има проблеми, тя не се колебае да обвини него за тях, независимо дали става дума за финансови затруднения, проблеми с отглеждането на децата, лични проблеми с физическото или психическото здраве. Но основното послание зад критиката е, че тя вече не се чувства привлечена от мъжа до себе си.

Загубила е доверие към него, липсва й интимност или емоционална подкрепа. Затова изразява потиснатите си чувства на огорчение, като започва да е прекалено критична към мъжа си. Заяжда се за малки недостатъци, несправедливо го сравнява с други мъже и подхваща дребни спорове непрекъснато.

4. Държат се безразлично

Тя се бори с раздразнение или с натрупано негодувание, като се държи безразлично. По някаква причина е загубила интерес и привличане към партньора си, което води до състояние на незаинтересованост. А това състояние я предпазва и крие от евентуални конфликти, изразяване на дискомфорт и фрустрация.

Независимо дали става дума за безразличие към външния му вид, към това, което се случва през деня му, или към планирането на общото им бъдеще – тя се държи напълно апатично.

5. Като „залепени“ са за смартфона си

Според проучване, самото наличие на телефон у дома или по време на социално взаимодействие, може да навреди на общуването и връзката на двамата партньори. Така че, ако единият го използва активно – превъртайки новини и изпращайки съобщения на други хора – докато другият се опитва да говори или да установи връзка, не е изненадващо, че недоволството и неудовлетворението нарастват.

Жените, които вече не се чувстват привлечени от съпрузите си, може да не се интересуват от разрива, причинен от използването на телефона, тъй като вече се чувстват нечути или недооценени в отношенията си. Те предпочитат да потърсят успокоение и комфорт в телефоните си, отколкото да се карат или спорят със съпрузите си за проблеми, които не знаят как да решат.

6. Започват да сравняват мъжа си с други мъже

Много жени, които вече не се чувстват привлечени от съпрузите си, често ги сравняват с други мъже и двойки. Вместо да се фокусират върху собствените си недостатъци и силни страни и да работят заедно като екип, за да ги приемат, те критикуват мъжете си и използват сравненията като начин да се разграничат от тях.

Когато се правят сравнения с други хора, се набляга на посочването на недостатъците и грешките на партньора, като се пренебрегват собствените грешки и собствената роля в една нездравословна и нещастна връзка. Но както показва проучване, публикувано Personality and Social Psychology Bulletin, сравненията с другите вредят не само на партньора, а и на този, който ги отправя.

7. Забравят да бъдат нежни

Физическият контакт и близостта са важни за отношенията в здравите двойки, но някои хора – като тези с тревожни привързаности или страх от изоставяне – се нуждаят от тях повече от другите.

Ако жената се бори с тревожност във връзката или брака си, поради разединение или негодувание, тя може да спре да проявява нежност, което със сигурност увеличава дистанцията между двамата.

Когато физическата интимност липсва, близостта е намалена и между двамата се появява продължително чувство на разединение, не е изненадващо, че много жени спират да са привлечени от мъжа си. Това е и един от страничните ефекти на липсата на емоционална интимност.

8. Вече не флиртуват

Проучване от Qualitative Research Reports in Communication показва, че флиртуването – дори в ежедневни моменти – е от съществено значение за намаляване на конфликтите и укрепване на отношенията в продължителна връзка. Въпреки това, съпругите, които вече не се чувстват привлечени от съпрузите си – било то поради външния им вид, физическата близост или емоционалната интимност – могат напълно да избягват флиртуването у дома.

Малките неща, като мимолетен комплимент и дори леки физически докосвания започват да ги ужасяват. Постепенно тези признаци на привличане изчезват и от двете страни, което допълнително води до отчуждение и разочарование.

9. Насочват вниманието си към други хора

Независимо дали ще е някой любим роднина или обичано дете, или пък близки приятели – тя целенасочено насочва вниманието и емоционалния си ресурс извън връзката.

Макар че прекарването на повече време далеч от дома и избягването на ежедневни взаимодействия, които могат да предизвикат конфликти с партньора, може временно да помогне за справянето с негативните емоции – ако жената тотално насочва енергията си към други хора, явно е загубила интерес към мъжа си.

Комуникацията, отвореността и честността са ключови – независимо дали любовта ви е угаснала, изпитвате загуба на привличане или имате различни нужди и граници.

Жените, които вече не се чувстват привлечени от съпрузите си, може да не намират дома си за безопасно място. Те започват да влагат твърде много усилия в платонични отношения настрани, за да намерят стабилност, така че да не се чувстват напълно разочаровани и самотни с партньора.

10. Отказват да носят домакинската тежест едностранно

Според проучване от 2022 г., жените, които се занимават с домакинската работа, грижите за децата и носят по-голямата тежест на емоционалния труд, без да получават подкрепа – са склонни да спрат да изпитват привличане към партньорите си. Те проявяват по-малък интерес към физическата близост и интимност, защото постоянно се борят със стреса, свързан с твърде големия брой отговорности, наред с недоволството от липсата на подкрепа вкъщи.

В крайна сметка жените, които вече не се чувстват привлечени от съпрузите си, могат да престанат да поемат тази тежест, особено когато тя е основната причина за липсата на връзка и близост с тях.

11. Свръхфокусират се върху себе си

Независимо дали става дума за инвестиране в нова здравословна диета, ходене на фитнес или просто изграждане на чувство за социална общност извън личните взаимоотношения, много жени, които не са привлечени вече от мъжете си и се борят със загуба на близост и интимност – се фокусират прекалено върху себе си и своето здраве.

Жените често губят привличането към съпрузите си и се чувстват откъснати от тях, когато те не се грижат за себе си. Ако съпругът занемарява хигиената си, прекалява с алкохола или храната, или се преуморява твърде много – това може да доведе до напрежение и недоволство.

Независимо дали целта е да сигнализират на съпруга си, че трябва да се промени или просто за да мотивират себе си, жените, които са разочаровани във връзката, често започват да се грижат прекомерно за себе си, когато усещат, че им липсва подкрепата и връзката с мъжа си, на който да разчитат.





