Има 3 зодии, които често разочароват околните

На всеки се случва да допусне грешка, да нарани някого, да не постъпи правило и да има лоши последствия.

Но сякаш за някои зодии това е по-често срещан сценарий. И те редовно разочароват близки и познати. Ето кои са, според „Times Of India“.

Везни

Те са приятни, мили и приятелски настроени личности. По принцип, искат всичко да е честно и справедливо. Търсят мир и хармония. Но понякога – просто не могат да вземат решение. Все се колебаят, губят време в много мислене и празни приказки. И така става – че обещават неща, но накрая не ги изпълняват – все се чудят кое е правилно. Затова – околните редовно се чувстват подведени от тях.

Стрелец

Много позитивни и лъчезарни зодии. Винаги са в движение, търсят тръпка, развълнувани са да изпробват нови неща. Забавни и общителни. Но често заради веселия си характер, приключенския дух – казват неща, без да влагат много мисъл и понякога дават напразни обещания. Прекалено развълнувани са и не мислят за последствията. Това кара другите да останат разочаровани от Стрелците.

Близнаци

Умни са, комуникативни, забавно е да сте около тях. Те са весели, с остър ум и разказват чудни истории. Но Близнаците могат да бъдат и лекомислени. Променят мнението си прекалено бързо, отричат се от някои свои идеи и думи, не може да се разчита на тях. Обещават едно нещо, а после правят съвсем друго. Забравят важни поводи. А и понякога прекалено се наслаждават на клюките.





