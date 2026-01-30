Има 4 зодии, които да внимават с фалшивите приятели

2026 година дойде и както всеки път – много хора се надяват тя да им донесе повече късмет, позитивни емоции, положителни промени.

Но някои зодии ще трябва да внимават в една сфера – приятелството. През 2026 г. може около тях да има фалшиви приятели и да си изпатят, ако не се пазят. Ето кои са те, според „Yahoo! Life“.

Близнаци

Тези зодии са социални пеперуди, много общителни, чаровни, винаги са навън и привличат нови хора към себе си. През 2026 г. ще има нещо неочаквано в социалния им живот. Идват фалшиви приятели, преструват се, държат се като тях и копират тяхната енергия, за да може Близнаците да им повярват. Ще ги ласкаят и хвалят, но ще клюкарстват зад гърба им. Около тези зодии ще има двулични хора. Нека вярват на действия, не на думи.

Лъв

Лъвовете са лидери, харизматични по природа, като звезди са – блестят силно, всеки им се възхищава, обичани са. Но може сега да привлекат много горделиви и обсебени от себе си хора в живота си. През 2026 г. ще си проличи кои приятели ги използват – само за да са под светлините на прожекторите и да се докоснат до славата, облагите на Лъвовете. Нека тези зодии не забравят, че истинската лоялност си проличава в тихите моменти. Ако Лъвовете се чувстват зле и тези хора не са до тях, нека ги премахнат от живота си.

Рак

Тези водни зодии просто ще се чувстват емоционално изтощени, когато са около хора през 2026 г. Затова – съветът за тях е да не се доверяват сляпо на околните. За съжаление, може близки хора да са нечестни с тях и да ги лъжат. Важно е да се предпазят, ако имат общи бизнеси, начинания, имоти с близки и приятели – всичко да е подкрепено с документи и разписано както трябва. Иначе ще има неразбирателства.

Дева

Девите жадуват всичко да е перфектно, но няма да е така през 2026 г., ще има доста неочаквани ситуации. Тези земни зодии имат много високи стандарти, що се касае до приятелството, и внимателно преценяват хората до себе си. През годината ще трябва да са предпазливи – има хора около тях, които доста ще ги критикуват и ще опитат да им наложат някакви ограничения. Нека Девите осъзнаят кои са и да не позволяват на уж приятели да ги мачкат.