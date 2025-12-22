Има 4 типа мъже, на които не може да се има доверие

Наслаждавайте се на търсенето на връзка, но дръжте очите си широко отворени.

Има типове мъже, на които никога не трябва да имате доверие.

Един мъж може да изглежда практически перфектен, когато започнете да се срещате с него. Но не след дълго, след като решите да се обвържете, той става нуждаещ се, прилепчив, властен и понякога граничещ с контролиране. Може би дори става дистанциран и безразличен.

Той е имал потенциал да бъде вашата идеална половинка, но вместо да го реализира, оставя следа от драма в живота ви. Още по-лошо е, ако това продължава да ви се случва отново и отново.

Много жени са привлечени и се влюбват в образа на това, което един мъж може да стане, а не в това, което е в момента. Много жени признават, че са били влюбени до уши в мъж въпреки изобилието от предупреждения. След това са дали на мъжа втори или трети шанс, само за да бъдат отново разочаровани.

Можете да се запознаете с предупредителните знаци, така че следващия път, когато мъж с една от тези типове личности се изпречи на пътя ви, да го забележите от разстояние и да го подминете.

Ето 4 типа мъже, на които не може да се има доверие, независимо колко мили и очарователни са:

1. Господинът, който ви казва „Обичам те“ твърде бързо

Той има много повърхностни емоции и връзки с други хора. Едно от нещата, които вероятно ще ви привлекат към него, е колко бързо казва, че ви обича и иска да се обвърже с вас.

В рамките на няколко седмици след първата ви среща вие вече сте любовта на живота му и той иска да бъде с вас завинаги. Той ще ви дава подаръци и много обещания и ще ви обсипва с внимание. Ще бъдете смаяни от това колко бързо се развиват нещата, но също така ще бъдете поласкани.

Това е червен флаг, защото свестните хора се нуждаят от дълъг процес, за да развият взаимоотношения, както се потвърждава от метаанализ на удовлетвореността от взаимоотношенията през целия живот от Psychological Bulletin. Един уравновесен мъж ще изчака да узнае достатъчно много информация за вас, преди да ви предложи обвързване.

Този тип човек живее във фантастичен свят, където нищо не е реално. Той има повърхностни емоции и се влюбва и разлюбва по прищявка. Той всъщност ще се отдръпне от вас толкова бързо, колкото се е обвързал.

2. Господин Ревнив и Контролиращ

Когато започнете да се срещате за първи път, обикновено няма да видите никакви признаци за дълбочината на неговата ревност. С времето той ще стане притежателен, свръхзащитнически, свръхконтролиращ и дори властен, както се потвърждава от изследване на Мелиса Ан Нюбери от Университета на Северна Флорида.

Вашият мъж ще направи всичко по силите си, за да прекъсне вашата система за подкрепа (контакт с близки и приятели), за да ви контролира. Той ще започне, като ви покаже как приятелите ви се отнасят „лошо“ с вас и как семейството ви се възползва от вас. Той иска да се отдръпнете от тях, за да може да увеличи контрола си.

Всичко това е заради неговата несигурност. Той също така ще ви проверява постоянно и ще следи къде сте и с кого сте.

3. Господин Вечно Без пари

Когато започнете да се срещате, вашият мъж ще настоява да плаща за всичко. Това е, за да ви даде фалшиво чувство за финансова сигурност. Постепенно той ще започне да ви „дои“. Ще се появят малки проблеми с „паричния поток“ и няма да мине много време, преди да се превърнете в неговия личен банкомат.

В повечето случаи той живее на кредит и е „над материалното“. Бюлетинът за личностна и социална психология показва как това се допълва от огромно чувство за право, тъй като той харчи много повече от възможностите си.

Не се заблуждавайте от някого, който ви обсипва с пищни подаръци в началото на връзката. В крайна сметка вие ще си платите за всички тях дори с лихва.

Най-жалкото е, че този тип мъж ще ви остави с мъка и сериозни финансови затруднения.

4. Г-н „Аз, аз, аз!“

Този тип мъже са невероятно егоистични егоманиаци. Те са напълно обсебени от себе си и имиджа си и винаги става въпрос за тях – никога за вас.

Този мъж постоянно ще говори за себе си и ще ви оставя малко време да кажете нещо и вие. Вашата роля е да го накарате да се чувства добре в кожата си и да не го отегчавате с всички дребни подробности от живота си, както се предполага от проучване, публикувано от Public Library of Science One Journal.

Освен това на този мъж му липсва емпатия и няма да спре дори за момент, за да се запита как действията му ви влияят. Още по-лошо, той ще ви критикува и ще ви злепоставя публично.

Ще станете свидетел на този егоцентризъм навсякъде. Той ще бъде груб със сервитьорите или ще притиска други шофьори от пътя, защото смята, че е най-хубавото нещо, което някога се е случвало на вселената. Ако продължавате да се срещате с егоистични, незрели и емоционално недостъпни мъже, няма да намерите вида връзка, от която се нуждаете!