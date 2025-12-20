Има 5 знака, че не се чувствате сигурни във връзката си, дори и да не го осъзнавате

Свръхбдителността е състояние на висока готовност за всякакви потенциални заплахи за статуквото.

Това е вид параноя относно възприеманата опасност и риск около вас. Макар че бдителността за тези неща е напълно нормална, трябва да имате способност да се чувствате сигурни на определени места и в определени ситуации, което да ви позволява да намалите свръхбдителността си.

Но в някои отношения едната или и двете страни може да са свръхбдителни относно заплахите за връзката. Това често се дължи на минали травми, като например преживяване на емоционално, психическо или физическо насилие от предишен партньор или чувство на несигурност, критика или срам.

Според холистичния психолог д-р Никол ЛеПера, свръхбдителността във връзката може да се прояви в начина, по който общувате с партньора си или се чувствате във връзката си. „Свръхбдителността във връзката е постоянен страх, че някой е ядосан или разстроен от вас. Това създава висока тревожност и емоционален мониторинг“, пише д-р ЛеПера. В клипа психологът споделя някои показателни примери за това как се проявява прекомерната бдителност във връзката.

А ето и 5 знака, че не се чувствате напълно сигурни във връзката си:

1. Вие прекалявате с обясненията, които давате на партньора си

Във видеото ЛеПера демонстрира прекаляване с обясненията, като се извинява обилно и преглежда всяка малка подробност защо не е успяла да направи това, което партньорът ѝ е очаквал. Тя дори стига дотам, че се нарича „идиот“ за грешната стъпка.

Прекаляването с обясненията е научено поведение, което обикновено се проявява несъзнателно като начин за контролиране на тревожността, като хората се опитват да избегнат осъждане от партньорите или да предизвикат у тях разочарование, като обясняват нещата много подробно, за да накарат другия да разбере защо са направили или казали нещо. Едно проучване предполага, че това прекомерно оправдаване разкрива скрит страх, че партньорът им няма да им повярва, ще ги разбере погрешно или ще реагира негативно, ако липсва обширно обяснение.

2. Вие поемате твърде много отговорност

Във втори пример психологът показва как свръхбдителната жена поема отговорност за действията на партньора си. Без да пита защо партньорът ѝ не е изпрал дрехите си, тя му се извинява, че тя е трябвало да поеме отговорност за задачата, която никога не е била нейна.

Клиничният психолог д-р Кристин Дейвин обяснява, че хората с тревожни стилове на привързаност се притесняват за любовта на партньора си и търсят маниери и нюанси, които биха могли да показват, че партньорът им не ги обича, като се занимават с прилепчиво, тревожно поведение, което оставя партньорите емоционално изтощени. Като поемат вина, която не е тяхна, свръхбдителните индивиди несъзнателно се опитват да поддържат стабилност, но по този начин изграждат връзка върху небалансирана основа, която пречи на развитието на истинска интимност и доверие.

3. Вие постоянно наблюдавате емоциите на партньора си

В ситуации, в които ходим по яйчени черупки в отношенията си и питаме половинката си неща като „Ядосан ли си?“, ние сме склонни да се опитваме да предвидим емоциите на партньора си, надявайки се да направим нещо, за да променим всички негативни чувства, които той изпитва към нас. Това може да се прояви и като обезсилване или потискане на собствените ни емоции, за да запазим мира.

Изследванията показват, че хората с висока тревожност от привързаност са свръхбдителни към признаци на уязвимост у другите, отчасти защото не се чувстват подготвени да се справят с негативните емоции и отчасти защото емоционалното състояние на партньора може да сигнализира за временна невъзможност да се грижи. Тази свръхбдителност се проявява като изключителна чувствителност към настроенията и емоциите на партньора, като хората постоянно се настройват към нуждите и желанията на партньора си от страх от изоставяне, което често води до пренебрегване на собствените им чувства и нужди.

4. Вие постоянно търсите одобрение

Дори когато човек е показал, че всичко е наред, свръхбдителните хора продължават да обясняват прекалено много, да поемат ненужна отговорност и да се питат дали партньорът им наистина споделя истинските му чувства. Те постоянно търсят признаци на приемане или одобрение и измислят идеи, които биха могли да задоволят партньора им.

Клиничният психолог д-р Сет Майерс казва, че хората, които жадуват за постоянно внимание и уверение, в крайна сметка разочароват романтичните си партньори, които доминират във всяко взаимодействие. Този модел на търсене на постоянно уверение произтича от дълбока несигурност, а не от истински заплахи.

5. Вие имате натрапчиви мисли, които ви казват, че някой ви е ядосан

Няма добър начин да се успокоят хората, които са свръхбдителни във връзките си. Съществува постоянен основен страх, че някой им е ядосан, и само това предположение може да ги накара да свръхкомпенсират, като питат многократно и правят каквото могат, за да угодят на този човек.

Има много причини, поради които може да сте свръхосъзнати за всякакви възприемани заплахи или рискове във връзката си. Може би сте израснали, гледайки как родителите ви са такива, така че това се е превърнало в норма за вас. Непропорционални емоционални реакции и свръхбдителни начини на мислене са били наблюдавани и нормализирани за вас.

Може да има проблеми с доверието между вас и вашия партньор, които ви затрудняват да се чувствате сигурни във връзката. Може да се чувствате неудобно да давате пространство на партньора си от страх, че ще ви напусне.

Може също да сте склонни към емоционални изблици поради стреса и тревожността, причинени от постоянното ви поддържане на гарда. Осъзнатостта, медитацията и терапията могат да бъдат полезни за преодоляване на свръхбдителността във връзката.

Това постоянно състояние на бдителност взема значителна емоционална „такса“ и когато единият партньор съществува в непрекъснато състояние на страх, свръхбдителност или тревожност, динамиката става неустойчива без съзнателни усилия за справяне с тези основни модели на привързаност. Според изследвания в областта на неврологията, разбирането, че тези мисли произтичат от дълбоко вкоренени страхове от привързаност, а не от настоящата реалност, е първата стъпка към изграждането на по-голяма сигурност във вашите взаимоотношения.