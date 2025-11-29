Има 5 признака, че партньорът ви следи през телефона

Днес различни приложения могат свободно да проследяват местоположението ни и да записват всички разговори, с което някои наши близки могат дори да злоупотребят.

Затова Марк Поркар, изпълнителен директор на платформата QR Code Generator, предупреждава за подозрителни сигнали, които показват, че на устройството ви може да е инсталиран шпионски софтуер, който тайно проследява съобщения, обаждания и дори местоположението ви.

За разлика от вирусите, които причиняват очевидни проблеми, съвременният шпионски софтуер остава скрит – докато не започнете да забелязвате, че устройството ви „не работи правилно“. Поркар подчертава пет ключови признака, на които трябва да обърнете внимание.

1. Батерията се изтощава бързо.

Ако батерията ви се изтощава по-бързо от обикновено, въпреки че използвате телефона си както обикновено, е възможно във фонов режим да работи шпионско приложение. „Шпионският софтуер постоянно работи във фонов режим, не влиза в спящ режим и постоянно поддържа връзка с отдалечен сървър, за да изпраща данни. Това изтощава батерията по-бързо от обикновените приложения“, обясни Поркар.

2. Налице е неочаквано нагряване на устройството.

„Телефонът може да прегрее, ако шпионското приложение използва ресурси на процесора“, каза Марк. Ако устройството ви е топло и не го използвате, е възможно шпионски софтуер да пречи на процесора да работи на празен ход, което води до повишаване на температурата и консумация на повече енергия.

3. Повишено потребление на мобилни данни.

Един от по-често срещаните индикатори за шпионски софтуер е внезапното увеличение на потреблението на данни, особено ако устройството ви използва данни във фонов режим. „Проверете настройките си, за да видите кои приложения използват най-много данни.“ Приложенията за наблюдение изпращат събрана информация – като изображения и аудио – което може значително да увеличи потреблението ви, обясни Марк. Ако получавате известие, че лимитът ви за данни е превишен и не знаете защо, е възможно зад това да се крие скрита шпионска активност.

4. Странни съобщения и известия.

Съобщения с произволни низове от символи или известия от неизвестни приложения може да са знак, че шпионски софтуер ви контролира чрез SMS команди. „Ако получавате съобщения, които бързо изчезват, или ако забележите известия от приложения, които никога не сте инсталирали – това е причина за безпокойство“, предупреди Поркар.

5. Необичайно поведение, когато не се използва телефонът.

Екранът светва ли без причина, чувате ли странни шумове по време на разговори или камерата изглежда активна, когато не я използвате? „Усъвършенстваният шпионски софтуер може дистанционно да активира вашия микрофон и камера. Това позволява на другия човек да подслушва разговорите ви или да наблюдава обкръжението ви без ваше знание“, обясни Марк.

Как да се предпазите?

Поркар препоръчва редовни проверки на безопасността на устройството:

Изтрийте всички приложения, които не разпознавате.

Извършвайте антивирусни сканирания, използвайки надеждни приложения.

Проверете кои приложения имат подозрителни разрешения.

Никога не оставяйте мобилния си телефон отключен в компанията на хора, на които нямате пълно доверие. Винаги използвайте ПИН код, парола или биометрична защита.

Ако подозирате, че устройството ви е заразено и не можете сами да отстраните проблема, възстановяването на фабричните настройки често е най-ефективният начин за премахване на шпионски софтуер, пише „Сън“.