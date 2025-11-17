6 сигурни знака, че той още не е забравил бившата си

Във вихъра на любовта всичко изглежда твърде слънчево.

Но понякога има и тъмни облачета. Като отношенията с бившите… Е, ако си задавате въпроса дали човекът до вас е преживял бившия си партньор и е готов за нов живот, нашите шест знака ще ви помогнат.

Ако често споменава бившата, при това – с лошо

Непрекъснатите критики по адрес на бившата половинка може да е знак, че той все още е силно привързан към миналото. Гневът понякога ни пречи да се освободим от миналото. Ако вашият партньор все още е гневен, коментира негативно, бъдете внимателни. Сърцето му може би не е излекувано.

Реагира емоционално, когато спомене бившата

Ако новият ви партньор реагира силно емоционално при споменаването на бившата, това е сигнал, че миналото все още има силно влияние върху него.

Точно обратното – избягва да говори за бившата…

Пълното мълчание или прекъсването на разговора по средата, когато споменете бившата му, може би е знак за дълбока емоционална възбуда или травма.

Пази предмети, свързани с нея

Ако си носи нещо, свързано с нея, пази снимки на видно място, това може да означава, че старата връзка все още не е преодоляна. Едно е да държи стар фотоалбум, прибран в шкафа, в който има снимки на предишния партньор, но съвсем друго е да ги държи на леснодостъпни места или да ги показва публично в социалните мрежи.

Не е готов да се обвърже

Макар че нежеланието да се започне нова връзка може да бъде подтикнато от много фактори, фактът, че вероятно таи чувства към бившия си партньор е един от най-силните фактори. Ако новата ви половинка изразява колебание дали да продължи напред, в допълнение към гореспоменатите признаци, най-добре е да приемете, че те просто не са готови да започнат нова връзка с вас.

Редовно контактува с бившата

Пишат си по вайбър, чуват се и да, виждат се – няма как да не ви стане ясно, че старата връзка все още не е приключила. Не се заблуждавайте от твърденията на новата половинка, че все още е приятел с някого, към когото е имал силна емоционална и романтична привързаност в миналото. Активното следене и взаимодействие с профилите на бившата в интернет може да поддържа старите емоционални връзки живи.

Ако забележите тези признаци, струва си да разговаряте откровено с човека, с когото се срещате, за това как трябва да действате. Погледнете обективно на ситуацията, задайте си въпросите какво искате за вас и дали го търсите от правилния човек.