Има 7 сигнала, които подсказват, че той не е човекът, за когото се представя

Първоначалната доброта и възпитание, които един мъж демонстрира в началото на връзката, не са гаранция за неговия истински характер.

Харизмата може да бъде изключително привлекателна и да създаде усещането, че сте срещнали някой наистина специален. Важно е обаче да се прави разлика между чар и характер, тъй като някои от най-умелите в прикриването на истинската си същност са именно най-милите на пръв поглед хора.

Добрата новина е, че никой не може да играе роля вечно. Ако знаете на какво да обърнете внимание, с времето истинската му природа ще се прояви. Съществуват определени поведения, които разкриват същността на един човек, независимо колко любезен изглежда първоначално.

Ето 7 сигнала, които показват, че един мъж не е добър по характер, въпреки привидната си добронамереност:

1. Приятелите му винаги са с предимство

Макар някои да твърдят, че не трябва да карате партньора си да избира, ситуацията е проблемна, ако той системно предпочита компанията на приятелите си пред вашата по време на важни моменти като рожден ден или съвместна почивка. Ако забавленията с тях са по-важни от времето, прекарано с вас, това е лош знак. Анализ на 43 проучвания сочи, че ангажираността на партньора е ключов показател за качеството на връзката. Когато той постоянно ви поставя на второ място след приятелите си, той ясно показва, че не сте негов основен приоритет.

2. Отказва всякакви компромиси

Всяка успешна връзка се гради на компромиси. Ако обаче вашият партньор никога не отстъпва и винаги очаква вие да го правите, то отношенията ви са твърде едностранчиви. Изследване, публикувано в Journal of Personality and Social Psychology, доказва, че нежеланието на единия партньор да отговори на нуждите на другия води до по-ниска удовлетвореност и намалена ангажираност във времето. Връзка без взаимни усилия не е партньорство и никакви ваши старания не могат да компенсират поведението на човек, който отказва да се съобразява с вас.

3. Фокусът винаги е върху него самия

Винаги се случва това, което той иска и от което той се нуждае. Той никога не проявява интерес към вашата гледна точка, защото очевидно не сте приоритет. Докато вие се опитвате да го разберете, той дори не прави опит да разбере вас. Ясно е, че е по-загрижен за себе си и собственото си щастие, отколкото за вашето.

4. Не полага усилия, за да се виждате

Той може да твърди, че му липсвате, но не прави нищо, за да ви види. Вие сте тази, която винаги организира срещите и пренарежда графика си, за да намери време за него. Вие се стараете да го видите дори в най-натоварените си дни, а той не прави нищо в замяна. Според инвестиционния модел на взаимоотношенията, разработен от психолога Карил Ръсбулт, истинската ангажираност се доказва чрез инвестиране на реални ресурси като време и усилия, а не само с думи. Когато усилията не са взаимни, това неизбежно води до несигурност и недоволство у партньора, който върши цялата работа.

5. Не се опитва да изглади конфликтите

Споровете са нормална част от всяка връзка, но не е нормално да не се търси решение на проблема. Вместо да се опита да поправи нещата, той може дори да влоши ситуацията. Той не търси помирение, защото това не му носи полза. Десетилетните изследвания на Джон Готман показват, че отказът от комуникация по време на конфликт е едно от най-разрушителните поведения, което с голяма точност предсказва раздяла. Когато единият партньор иска да разреши проблема, а другият се отдръпва, това е ясен сигнал, че връзката просто не си струва усилията за него.

6. Поведението му е непредсказуемо

Започвате да се напрягате, когато му задавате въпроси, на които той отговаря неясно. Внимателно подбирате думите си, защото всяка грешна стъпка може да предизвика скандал. Когато се опитате да поговорите за притесненията си, той ви обвинява, че създавате проблеми. В крайна сметка, за да избегнете конфликт, просто спирате да говорите.

7. Държи се като необвързан

Един мъж може да е мил и любезен, но е лош човек, ако ви кара да вярвате, че сте в сериозна връзка, докато ви крие от света. Той не публикува общи снимки в социалните мрежи, флиртува с други жени и прекарва повече време с приятелите си, отколкото с вас. Намира време за всички, но не и за вас. Според проучване от 2016 г. някои от най-често срещаните поведения в социалните мрежи, които се свързват с изневяра, включват изпращането на лични съобщения и публикуването на невярна информация за статуса на връзката. Ако партньорът ви внезапно започне да крие своята онлайн активност или да премахва вашето присъствие от профилите си, това не е просто параноя, а по-скоро разпознаване на тревожен модел на поведение.