Има 8 знака, че приятелката ви е завистлива

Приятелите са важна част от живота ни.

През годините едни си отиват, създаваме нови и се опитваме да запазим за цял живот онези, които са ни важни. Приятелството се доказва в ситуации, когато ни е трудно, когато постигаме успехи. Много малко ни трябва, за да разберем дали приятелка, която имаме от години ни завижда.

Вижте 8 признака, че имате такова приятелство.

1. Казват, че ситуациите са „несправедливи“

Чували ли сте вашата приятелка да ви казва колко несправедлив е към нея животът, защото да кажем на вас ви се е случило нещо хубаво определено, за което и тя мечтае? Един от начините да разберете дали приятелка или приятел ви завижда, е да обърнете внимание на това как говори за други хора (отрицателно или положително) и гледа на света като цяло.

2. Тя винаги е супер състезателна

Малко съревнование може да има ползи, но когато ваша приятелка често се състезава с вас, то определено сте обект на завист от нейна страна, но това показва и че тя е токсична личност.

3. Рядко или никога не харесва ваши публикации в социалните мрежи (дори като ѝ кажете за тях)

Виждате, че е активна към постовете на други хора, но не харесва или не коментира публикациите ви в социалните медии, това може да е знак, че избягва да ви хвали, да ви подкрепя от завист.

4. По-често е негативно настроена

Злобата и завистта често е едва доловима. Можете да обърнете внимание на коментарите ѝ, които обикновено са пасивно-агресивни или директни, но негативни.

5. Не ви показва вниманието си, когато имате празник, но очаква вие да я зарадвате с нещо

Това е сигурен знак, че приятелката ви ви завижда. Ако забравя за рождения ви ден, оправдава се с нямане на финанси, да ви поднесе нещо малко, но ясно личи от начина ѝ на живот, че не е така, то имате на среща си злобен човек.

6. Опитва се да ви засенчи

Приятелките, които ви завиждат, обикновено ви превъзхождат или поне те така смятат. Без значение какво сте правили, те са го правили преди и по-добре. Без значение къде сте пътували, какво сте си закупили, каква разкрасяваща процедура сте си направили, дали са увеличили заплатата ви и т. н., нейното изражение показва, че тя ви завижда. Разбира се, това е ясен знак за проблеми със самочувствието, които има тази персона, защото винаги ще се опитва да ви доказва колко добър стандарт на живот има.

7. Излъчва несигурност

Зад всеки завистлив човек стоят някои от собствените му несигурности. Тези, които се чувстват комфортно със себе си и имат самочувствие с покритие, са склонни да завиждат по-малко на околните.

8. Тя често казва за себе си, че е добър човек и не завижда

Нима има човек, който да не завижда и никога да не е завиждал? Когато някой говори така уверено за себе си, но липсват доказателства, то определено крие завист не само към вас, но и към другите.





