Има 9 начина да повишите самочувствието си

Експерти по психично здраве потвърждават, че самочувствието може да се изгради и в зряла възраст, като малки промени в начина на живот и ежедневни практики могат да имат значително въздействие върху самовъзприятието, пише DailyOM.

Според д-р Санам Хафиз, невропсихолог в Ню Йорк, самочувствието е „ментална и емоционална банкова сметка“ – то може да бъде в излишък или на червено, като влияе на усещането ни за собствената стойност.

Здравословното самочувствие е важно не само за психическото здраве, но и за физическото, образованието, работата и взаимоотношенията. Хората с високо самочувствие се справят по-добре с критика, трудности и стрес, като поддържат по-реалистична и конструктивна перспектива за живота.

Експертите дават няколко практични съвета за повишаване на самочувствието:

Благодарност – отделяйте време сутрин или вечер да отбелязвате неща, за които сте благодарни, включително за себе си.

Осъзнаване на негативността – разпознавайте негативните мисли и ги оспорвайте, вместо да ги приемате за факт.

Поставяне на предизвикателства – работете за постигане на цели, дори малки, за да укрепите усещането за способност и успех.

Добри дела – алтруистични действия, като малки жестове на внимание, могат да повишат чувството за стойност и цел.

Физическа активност – редовното движение подобрява настроението чрез освобождаване на ендорфини и укрепва самочувствието.

Медитация – редовната практика намалява стреса и подпомага позитивното възприятие за себе си.

Позитивни утвърждения – повтарянето на положителни твърдения укрепва вътрешната увереност.

Терапия – консултациите с психолог или психиатър помагат за разпознаване и замяна на негативни модели на мислене.

Дистанциране от токсични хора – прекарването на повече време с позитивни и подкрепящи личности укрепва самочувствието.

Освен това, експертите предупреждават за негативното влияние на социалните мрежи върху самовъзприятието. Често сравняването с редактирани и филтрирани изображения на други хора подкопава увереността.

Специалистите подчертават, че изграждането на самочувствие е процес, който изисква постоянство и внимание към малките ежедневни действия. Важно е да се приеме, че съвършенство не съществува и целта е здравословна, а не перфектна самооценка.