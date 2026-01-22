Именити учители, университетски преподаватели и учени се събраха в ЮЗУ за 50-г. юбилей на катедра „Математика”

Ректорът проф. Марин покани бившия председател на БАН акад. д.м.н. Юл. Ревалски да води часове

С научна сесия бяха отбелязани 50 г. математика в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Форумът събра в заседателната зала на Първи учебен корпус множество имените учители, университетски преподаватели и учени. Поканата уважиха доскорошният председател на БАН акад. д.м.н. Юлиан Ревалски, който е председател на Съюза на математиците в България и под чийто патронаж се проведе сесията. Редом до него бяха и акад. д.м.н. Олег Мушкаров, чл. кор. проф. д.м.н. Петър Бойваленков, множество представители на академичния състав на Природо-математическия факултет начело с декана доц. д-р Елена Каращранова, както и новият зам. ректор по научноизследователската дейност и международно признат учен в областта на математиката проф. д-р Стефан Стефанов. В залата бяха и бившият дългогодишен директор на СУИЧЕ /Средно училище с изучаване на чужди езици/ Катерина Марчева и зам. директорът на Националната хуманитарна гимназия Даниела Китова, които освен в средната степен на образованието са преподавали математика и в университета.

Така важната наука е сред основополагащите направления за ЮЗУ и е една от първите от общо четирите създадени катедри, с които през 1976 г. в Благоевград се разкрива филиал на Софийския универитет, по-късно преобразуван в самостоятелен Висш педагогически институт, а от 1995 г. – във висше училище.

Ректорът проф. Н. Марин /сн. 1/, акад. д.м.н Ю. Ревалски /сн. 2/ и проф. д.н. Ив. Мирчев /сн. 3/ при откриването на форума, който събра в заседателната зала учители, университетски преподаватели, ученици и студенти /сн. 4, 5/

Освен т.нар. нулев ректор акад. Благовест Сендов начело на ЮЗУ са били четирима математици, като управлявалият университета през периода 2007- 2015 г. проф. д.н. Иван Мирчев присъства в залата.

„Тук се е събрал „цветът“ на математиката. За 50 години вие дадохте изключително много за математиката, природните науки и затвърждавате името на Югозападния университет в най-престижните издателства и научни списания по метаматика. За мен винаги е било удоволствие, а от друга страна – предизвикателство да общувам с математици. Тяхната аналитична мисъл в определени моменти е излизала извън логическото мислене, но може би това е тайната на вас, на тази научна общност, която направи така, че на 30 декември 2024 г. ЮЗУ „Неофит Рилски“ да стане петият широкопрофилен университет от общо 12 в списъка с изследователските висши училища на Република България. Без вас това нямаше как да се случи“, обърна се към математиците ректорът проф. д-р Николай Марин и изтъкна, че трябва да бъдат почетени и нулевият ректор акад. Благовест Сендов, и ректорът проф. Кирил Чимев, по чието време ЮЗУ започва своя път като самостоятелен университет. Проф. Марин коментира и голямото значение на математиката и изрази надежда, че настоящият форум ще е само един от многото, чрез които ще бъде поставен акцент върху обучението по математика.

Присъстващите поздрави и акад. Юлиан Ревалски. Той говори и за развитието на БАН, връзката между математиката и висшите училища, като констатира, че е един от малкото учени-математици, които не са преподавали в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Ректорът проф. Марин заяви, че тази несправедливост ще бъде поправена, и веднага покани да води часове в университета още от следващия семестър, започващ другия месец.

Пред микрофона застана и проф. д.н. Иван Мирчев, който призна, че е в сферата на емоционалните усещания, тъй като е дошъл в ЮЗУ преди 45 години.

„И действително Институтът по математика и Съюзът на математиците са в основата на сериозните постижения на Катедрата по математика, но искам да припомня и нещо друго. Когато дойдох през 1981 г., Катедрата по математика се оглавяваше от нейния създател проф. Кирил Чимев. Не мога да не си спомня и за първия технически секретар Евгения Илиева. Ние всички бяхме в една стая“, върна се назад в годините проф. д.н. Иван Мирчев. Изтъкна и че пред младите колеги има много възможности за развитие, в това число и СТЕМ направлението, което в абреавитурата си започва със science /от англ. – наука/, но завършва с математика.

Научната сесия започна с доклад на тема „Универсално полярни двойки дуални сферични дизайни на чл. кор. проф. д.м.н. Петър Бойваленков – директор на Института по математика и информатика при БАН, а акад. д.м.н. Олег Мушкаров направи обобщение на една класическа експериментална задача. Наред с университетски преподаватели и учени от БАН доклади представиха и учители по математика и докторанти в настоящата Катедра по математика и физика на Югозападния университет.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА