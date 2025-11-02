Кървава вендета на о. Крит: Престрелка между две фамилии взе жертви и рани десетки

Имотен спор между две семейства на остров Крит доведе до стрелба от двете страни, в която загинаха двама души, а 15 ранени са в болница. Специалните части на полицията са на мястото на инцидента.

Сред ранените са и полицаи, които първи са пристигнали на мястото на стрелбата в село Вориция на Крит. Има също ранени деца. В болниците, където са настанени пострадалите има роднини и от двете враждуващи семейства, а полицията ги охранява.

Затворени са училищата в района около селото. На място е шефът на гръцката полиция и специалните части за борба с безредиците, които пристигнаха от Атина.

Престрелката е продължила около час с неизвестен брой оръжия. Изстреляни са над хиляда патрона.

Разследващите съобщиха, че причината за случилото се е спор за терен на новострояща се къща на едно от семействата. Поставена е бомба в непостроената сграда, което е довело до кървавото отмъщение.

В Атина в пет квартала с роми патрулират полицейски части от страх напрежението да не се пренесе от Крит в Атина, където и двете семейства имат роднини.

Фермерите на Крит, които бяха блокирали пътища с трактори като протест срещу правителството незабавно прекратиха протеста в памет на загиналите.

БНР