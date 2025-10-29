Топ теми

Инвестиции в бъдещето: „ВиК“ Благоевград с одобрено разрешително за водовземане от подземни води в село Церово – важна стъпка към по-сигурно водоснабдяване за региона

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград получи Разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Церово“, издадено от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

 Новият тръбен кладенец ще бъде изграден в землището на с. Церово, община Благоевград, и е предвиден с дълбочина 20 метра.
Той ще бъде оборудван с потопяема помпа, водомерно устройство и спирателен кран за контрол на водовземането и проби.

 Техническите параметри на съоръжението гарантират устойчивост, безопасност и ефективност при експлоатация, като ще осигуряват допълнителни водни количества за питейно-битово водоснабдяване в района.

 Разрешителното е част от Инвестиционната програма на дружеството за 2025 г., насочена към:
1. подобряване на сигурността на водоснабдяването в населените места;
2. осигуряване на резервни водоизточници в сухите периоди;
3. устойчиво управление на подземните водни ресурси.

 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград продължава активно да работи за осигуряване на надеждна и модерна водоснабдителна инфраструктура за жителите на региона

