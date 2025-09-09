Индивидуални грешки в защита оставиха „Беласица“ капо в Русе

„Беласица“ падна от „Дунав“ с 0:3 в Русе и месец и половина след старта на Втора лига остава единственият тим без победа. За първи път сред титулярните 11 на десния фланг на защитата започна Христо Петров, но индивидуалните грешки в задни позиции отново бяха в основата на головите домакински контри, очертали капото на комитите. Петричките футболисти влязоха по-добре в битката и резонно първата опасност дойде пред вратата на драконите, след като удар на Винисиус бе париран от Георги Китанов. Това изчерпа актива на гостите за всичките 90 минути, през които червените бяха заети да възпират връхлитащите от всички посоки дунавци. В 21-та мин. дебютиралият Борислав Маринов центрира към точката за дузпи, откъдето стреля Кристиян Бойчев, но шутът на внука на естрадната прима Маргарита Хранова попадна в обсега на Кирил Георгиев. Секунди по-късно удар с глава на привлечения от „Крумовград“ френски нападател Ибрахим Кейта, след пас на Радослав Апостолов, мина покрай гредата. Бърза контра след половин час игра приключи с остро центриране на Маринов към другия дебютант Кейта, който с глава не остави шансове на Малкия Валяк – 1:0. Остър шут на Маринов в 41-та мин. провокира поредното спасяване на петричкия страж. 120 секунди по-късно обаче той беше безсилен при прехвърлящия удар с глава по десния диагонал на кочанския капитан Камен Хаджиев за 2:0. В последните секунди преди почивката небесносините се възползваха от поредната грешка на гостите и Апостолов сервира към Кейта, чийто шут бе спасен от Георгиев. В 66-та мин. свежият Преслав Бачев надбяга червената защита и с диагонален изстрел оформи класиката. До края хората на Георги Чиликов създадоха още няколко добри ситуации, но нов гол не падна, къде заради спасяванията на Малкия Валяк, чието число прехвърли дузина и половина, къде заради неточността на нападателите. През последните 20-ина минути дебют при мъжете направи 18-годишният талант от петричкото с. Първомай Илиян Филчев.

Кочанлията К. Хаджиев (вляво) не пожали земляците си и се разписа в мрежата на К. Георгиев Първият голмайстор Ибр. Кейта в обкръжениието на Ив. Марчев, Д. Иванов и Винисиус Хр. Петров-Гицата (вляво) започна като титуляр за първи път от началото на кампанията Най-добрият в редиците на гостите К. Георгиев спасява поредния удар към вратата си

„ДУНАВ“: Китанов, Дилчовски, Хаджиев, Монтейро, Тодоров, Апостолов, Су (69-Господинов), Бойчев (81-Симеонов), Кельовлуев (69-Статев), Маринов (63-Минчев), Кейта (63-Бачев).

„БЕЛАСИЦА“: Георгиев, Петров, Димитров, Гамаков, Шамкалов, Марчев (65-Садик), Винисиус, Д. Иванов (72-Филчев), Смилков (59-Гущеров), Василев (46-Янев), Йорданов (72-Божинов).

