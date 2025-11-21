Индийски боен самолет се разби по време на авиошоу в Дубай 

Пилот на индийски боен самолет загина, след като се разби в петък по време на демонстрационен полет на авиошоу в Дубай, съобщиха индийските военновъздушни сили, цитирани от АП.

Летателното средство се разбило около 14:10 ч. местно време, след като пилотът няколко пъти прелетял над мястото на традиционно авиошоу в Дубай. Самолетът загубил контрол и започнал да се спуска директно към земята, точно преди да се разбие в рамките на летището.

Индийските военновъздушни сили потвърдиха катастрофата в изявление и заявиха, че пилотът е получил фатални наранявания при инцидента. „ИВС дълбоко съжалява за загубата и твърдо застава до опечаленото семейство в този скръбен момент“, се казва в съобщението, добавяйки, че започва разследване, което да установи причината за инцидента.

Дубайската полиция и служители на летището все още не са дали изявление.

Второто по големина летище в града-държава беше домакин на авиошоу, за което са направени големи поръчки за самолети от едни от най-влятелните авиокомпании в света.

„Теяс” е индийски боен самолет, който се очаква да подсили намаления флот от изтребители на Индия, тъй като Китай разширява военното си присъствие в Южна Азия, включително чрез укрепване на отбранителните връзки със съперника на Индия Пакистан.

През септември Министерството на отбраната на Индия подписа договор с огромна авиокомпания за закупуване на 97 изтребителя „Теяс” за военновъздушните сили. Очаква се доставките да започнат през 2027 г.

Това не е първата сделка на правителството с компанията търговец. Предишната е през 2021 г. за 83 самолета. Доставките, очаквани миналата година, бяха значително забавени поради недостиг на двигатели, които трябвало да бъдат внесени от Съединените щати.

От пресцентъра на индийското правителство отхвърлиха твърдения в социалните мрежи, според които самолетът е претърпял теч на масло, докато е управляван по време на демострацията. В изявление в X институцията нарече публикациите „неверни“ и заяви, че това са опити за подкопаване на „доказаната техническа надеждност на изтребителя с безпочвена пропаганда“.

Миналата година изтребител „Теяс” се разби в западния индийски щат Раджастан, но пилотът се приземи благополучно при инцидента.