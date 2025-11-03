Топ теми

Индонезийският вулкан Мерапи с ново мощно изригване

Един от най-активните вулкани в Индонезия – Мерапи, изригна огромни потоци от лава и пепел. Според очевидци вулканичната активност на кратера е продължила около 111 секунди, което е най-продължителното за последните няколко месеца. 

Лавата се е стекла на разстояние около 1200 метра около вулкана, а стълбът от пепел се е извисил на поне 2 километра, изчисляват експерти. 

Вулканът, разположен в провинция Западна Суматра, е известен с честите си изригвания. Едно от най-смъртоносните е било през 1930 година, когато са загинали 1300 души. 

Индонезия се намира в Тихоокеанския огнен пръстен – зона с висока сеизмична активност на ръба на множество тектонични плочи и има над 127 активни вулкана.

