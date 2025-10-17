Инж. Здравец Ефтимов: Най-големият дар на Перник е поднесен от миньорите

– На 19 октомври отбелязваме за 97-ми път празника на град Перник и отдаваме почит към най–българския светец Иван Рилски. Как възприемате този ден?

– Като двоен празник, защото дотук стигнахме благодарение на поколения миньори. Благодарение на тяхната инициатива този толкова голям и почитан български светец е припознат като закрилник първо на миньорите и после на града, и това е най-големият дар, който съсловието е поднесло на Перник. Искрено вярвам, че той осветява пътя ни всеки ден. Горд съм от миньорската общност, начело на която съм днес, и всичко направено от тях в годините назад. Не мога да не отбележа, че градът се развива много успешно, че става още по-привлекателно място за живеене, и съм щастлив, че нашият труд е важен и в настоящето.

– Мините в Перник дават възможност днес да говорим за почти 140 години българска индустриализация. В контекста на Зелената сделка как виждате бъдещето на миньорите?

– Заради всичко, което са дали на обществото ни, миньорите заслужават уважение и достоен труд както днес, така и утре. Много пъти съм казвал, че решението за бъдещето на сектора ще дойде от сектора. Експертният потенциал, който имат българските енергетици, и развитието на технологиите са ключ към запазването на независима и силна българска енергетика. Ще припомня още един факт – Перник е ковачницата на кадри за енергетиката в онези първи години. Днес нашите партньори от „Топлофикация Перник” показаха, че този експертен потенциал е съхранен и развит. Те първи въведоха природен газ в България, замествайки въглищата частично. Примерът им беше последван от повечето въглищни централи. Общият път на мините и топлофикация ще продължи да бъде такъв и в бъдеще.

– В тази връзка Вие и „Топлофикация Перник” се включихте с финансова подкрепа за празника на града.

– Подкрепяме много инициативи в Перник и региона, защото така възприемаме нашата социална отговорност. Това е жест на благодарност към перничани и подкрепата, която получаваме от тях.

Нека всички бъдат здрави и обединени около значимите за обществеността ни каузи, защото това е най-силният двигател за развитието на града. Перник е носител на духа на прогреса и вярвам, че тази сила ни поставя на пътя на устойчивото развитие.