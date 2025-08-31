Инж. М. Гръкова остава начело на Професионалната гимназия в Якоруда, училището в Крупник с нов директор/ОБНОВЕНО/

Досегашният зам. директор по учебната дейност на ОбУ /Обединеното училище/ в Долно Осеново Райна Зашева е назначена за временно изпълняваща длъжността директор на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Крупник. Тя наследява на поста дългогодишния ръководител на учебното заведение Венцислав Кълбов, който отговаря на условията за пенсиониране и след отработването на двумесечното предизвестие се оттегля в заслужена почивка. Той бе изпратен с думи на признателност и благодарност на специално тържество вчера в присъствието на кмета на Симитли Апостол Апостолов, на Крупник – Александър Равначки, и Людмила Цикловска – началник-отдел „Административноправно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ в РУО.

Колективът на училището отправи сърдечен поздрав към новия директор и изрази надежда, че с професионализъм, отдаденост и визия ще изгради среда на доверие, развитие и сътрудничество, в която ученици, учители и родители ще вървят заедно напред.

Новини има и от Професионална гимназия „П. Р. Славейков“ в Якоруда. Там директорът инж. Малина Гръкова също отговаря на условията за пенсиониране и по тази причина образователната институция бе в списъка за провеждането на общо 16 конкурса за ръководния пост. Кандидатите бяха трима – Вайдин Мисанков, учител по история и философия в СУ – Якоруда, и семейството учители Шахсине Юсуф – преподавателка по английски в СУ – Якоруда, и съпругът й д-р Юсуф Юсуф – учител по история в Професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско. И тримата издържаха писмения изпит, но след събеседванията /защитата на концепциите/ не бе избран кандидат, тъй като никой не покри минималните изисквания за заемането на длъжността. При създалата се ситуация началникът на РУО Ивайло Златанов е разговарял с инж. Гръкова и тя остава начело на гимназията, като е започнала подготовка за новата учебна година.

Ивайло Златанов Инж. Малина Гръкова

„Инж. Гръкова създава благоприятна среда за работа на колегите учители и за образованието и обучението на учениците. Училището успешно реализира държавния план-прием след 7 клас и допълнителния такъв след първи гимназиален етап / 10 клас/, като се привличат ученици от област Пазарджик“, сподели впечатленията си от работата на директорката началникът на РУО и допълни, че благодарение на успешно реализирания държавен план-прием са осигурени пълни нормативи за учителите в гимназиален етап, преподаващи както по общообразователните предмети, така и за професионална подготовка.

Моменти от тържеството по изпращането на досегашния директор В. Кълбов и посрещането на новия Р. Зашева

Както „Струма“ писа, в списъка с училищата, на които се търсиха директори, бе и СУ „Христо Ботев“ в село Вълкосел. Там процедурата бе прекратена, тъй като не постъпи нито едно заявление. Междувременно стана ясно, че досегашната временно изпълняваща длъжността, учителката по БЕЛ Инсафа Мустафа, е поискала да бъде освободена. Така със заповед на Ив. Златанов, считано от 1.09., за вр.и.д. директор“е назначена старши учителят начален етап Росица Джукова.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






